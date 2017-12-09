عبدالعزيز الفضلي

شاركت 55 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية لمدارس العاصمة التعليمية في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وذلك بالتزامن مع اعتراف الأمم المتحدة باللغة العربية كلغة رسمية تترجم إليها كل الكتب الرسمية.

اقيم الاحتفال تحت رعاية مدير عام الادارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي التي أكدت على دعمها لكل ما يعزز ويثري هذه اللغة الزاهرة ويقربها إلى نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات وينمي مهاراتهم ويربطهم بها، مشيرة الى أن هذه الفعاليات من شأنها أن تحببهم في لغتهم العربية وتبسطها في عقولهم في جو مفعم بالفرح والتنافس الإيجابي إذ إن حب اللغة العربية هو حجر الأساس في دفع ابنائنا للتقدم والتطور والمعرفة وأن منطقة العاصمة التعليمية اليوم يسعدها أن تساهم في هذه الاحتفالية العالمية.

وتوجهت الخالدي بالشكر لكل مدارس منطقة العاصمة التعليمية المشاركة والتوجيه الفني وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل متمنية لهم المزيد من التقدم والنجاح.

من جهته قال الموجه العام للغة العربية صلاح دبشة: إننا نقيم هذه الفعالية في اليوم العالمي للغة العربية احتفالا بها وتكريما لها حيث نستثمر فيها الإبداعات الطلابية ونصقل مهاراتهم من أجل أن تبقى لغتنا محفوظة في نفوس الأجيال، وأن تمارس بشكل بسيط وسلس لافتا الى اننا نسعى باتجاه خدمة هذه اللغة المعطاء.

من جانبه قال الموجه الأول للغة العربية في منطقة العاصمة التعليمية طارق العنزي إن اللغة العربية هي لغة رائدة وهي لغة الكمال والبيان، وهي لغة القرآن، وهي أقدم لغات العالم الحية، ونحن نرى أن حبها اذا وصل إلى قلوب الطلبة والطالبات فسيتفاعلون معها ويمارسونها ويتعلمونها ويعلمونها، وهو ما نأمل منه في إقامة هذه الفعالية العالمية.

وعلى هامش الاحتفالية أقيمت بطولة المرحوم جاسم الخرافي الثانية لمناظرات المدارس باللغة العربية تحت عنوان «لنتعلم بالمناظرة» كما تم افتتاح معرض تعليمي تثقيفي.