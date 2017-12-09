حصل د.صالح العلي الاستاذ في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية على الميدالية الذهبية في مشاركته المتميزة بالبحث العلمي المحكم الذي تقدم به للمؤتمر الدولي الاول للاتجاهات المتقدمة في الدراسات الاسلامية والحضارة والمخطوطات والوثائق التاريخية الذي نظمه المحفل العلمي الدولي المنعقد بجزيرة لانكاوي في ماليزيا في الفترة 19ـ 23/11/2017م

وقد أرسلت إدارة المحفل العلمي الدولي خطابي شكر لمدير جامعة الكويت ولعميد كلية الشريعة تشكر فيهما مساهمتهما العلمية القيمة وتبارك لهما هذا الإنجاز العلمي وتمنت لجامعة الكويت مزيدا من الإبداع في ميدان البحث العلمي والمعرفة،

وتفخر جامعة الكويت بهذا الانجاز العلمي وتعتز بأعضاء هيئتها التدريسية المتميزين وتبارك جامعة الكويت بدورها للأستاذ د.صالح العلي إنتاجه العلمي الطيب وحصوله على الميدالية الذهبية وتتمنى له ولزملائه مستقبلا حافلا بالتألق والإنتاج العلمي المبدع الذي يعطي قيمة معرفية مضافة لجامعة الكويت ويزيدها تطورا ويرفع من مستواها بين المؤسسات العلمية.