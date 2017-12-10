آثار سلبية للعنف المدرسي على العملية التربوية والتعليمية

عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل مقصيد، ان الفصول الخلوية في المدارس فكرة رائدة وتنعكس إيجابيا على نفسيات أبنائنا الطلبة، مشيرا إلى أننا في الوزارة ندعم كل ماهو مفيد للمتعلم ونعمل على توفير افضل الأجواء للمعلم لكي يؤدي واجبه على أكمل وجه.

جاء ذلك في تصريح ادلى به مقصيد خلال زيارته لثانوية عروة بن الزبير التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، لافتا الى ان فكرة الفصول الخلوية تجدد معنويات الطالب وتعتبر نوعا من التغيير الإيجابي في المدرسة والذي يحتاج إليه بين فترة وأخرى، مؤكدا ان ذلك يجعل الطالب يضاعف جهوده في ظل أجواء مريحة تساعده على التركيز.

من جهته، أعلن مدير ثانوية عروة بن الزبير ماجد السالم عن بدء العمل في فصول التقوية وبشكل مجاني لجميع الطلبة وفي جميع مدراس الكويت الثانوية، مشيرا الى ان التقوية ستكون خلال الفترة الصباحية وتشمل مراجعات وحل اختبارات تجريبية اعتبارا من يوم الأربعاء 13 ديسمبر الجاري ولغاية 21 من الشهر نفسه متمنيا التوفيق والنجاح لجميع ابنائنا الطلبة.

من جهة اخرى، وبرعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي تنطلق غد الاثنين فعاليات المؤتمر الثاني لإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية حول الدور المهني للباحث الاجتماعي والنفسي في مواجهة العنف المدرسي تحت شعار «مدارس آمنة». وقال مقصيد: تأتي أهمية المؤتمر لما لظاهرة العنف المدرسي من آثار سلبية كبيرة على العملية التربوية والتعليمية وعلى النشء العام.