عبدالعزيز الفضلي

فيما أجلت وزارة التربية المؤتمر الصحافي المقرر عقده صباح اليوم بحضور وزير التربية وقياداتها لعرض نتائج اختبارات «بيرلز» الدولية لحين الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، عقدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري اجتماعا مع عدد من مديري المناطق التعليمية بحضور المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم د.غازي الرشيدي لمناقشة آخر المستجدات حول نظام مدارس المستقبل وبحث ودراسة إمكانية استمرار التجربة في بعض المدارس من عدمه.

وقالت الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: دعونا من أعد فلسفة نظام مدارس المستقبل وهو د.غازي الرشيدي إضافة الى جمعية المعلمين كونها جهة مساندة للتعليم ومديري المناطق التعليمية التي تطبق فيها التجربة فضلا عن مديري هذه المدارس للتباحث وشرح فلسفة النظام للمسؤولين الجدد. وبينت الكندري ان نظام مدارس المستقبل يحتاج الى معلم المجموعة وليس معلم الفصل، كما انه قائم على الاستقلالية في الجوانب الفنية والإدارية والمالية، وله دور كبير في إعداد الطالب لاكتساب كم كبير من المهارات العليا، موضحة انه في الوقت الحالي جميع مدارس المستقبل عدا واحدة فقط لم تطبق النظام وتعمل بآلية المدارس العادية.