الجائزة تمنح سنوياً للنادي الأكثر إبداعاً وابتكاراً وإلهاماً للطلبة

الكاظمي: نؤمن بأن تعزيز المعرفة يتطلب البحث عنها خارج نطاق الصفوف الدراسية أعلن مكتب حياة الطالب «OSL» في جامعة الخليج للعلــــوم والتكنولوجيا «GUST» عن حصول نادي العلاقات العامة الطلابي على جائزة «نادي العام» في حفل بالحرم الجامعي، حضرته عميد شؤون الطلبة في الجامعة د.رغد الكاظمي، وأعضاء النادي والنوادي الفائزة والطلبة، حيث تمنح هذه الجائزة سنويا للنادي الأكثر إبداعا وطرحا للأفكار والمبادرات، والقادر على إلهام الطلبة بشكل فاعل من خلال تقديم أنشطة تعليمية وثقافية على مدار العام.

واستحق نادي العلاقات العامة جائزة هذا العام عن جدارة نظير أنشطته وحضوره الاستثنائي من خلال مشاركاته المتنوعة في الحرم الجامعي على مدار العام، وحرصه الدؤوب على تنظيم نحو 14 فعالية عملية متنوعة، كإقامة العديد من ورش العمل، وتنظيم مسابقات كرة القدم، وقيامه برحلة إلى الكلية الأوروبية للعلوم الاقتصادية في لندن، وإطلاقه حملة «إفطار صائم»، بالإضافة إلى تعاونه مع برنامج «مع حمد شو»، وهو برنامج محلي يبث على الهواء مباشرة من تلفزيون «الراي»، بصفتهم متعاونين مع فريق التسويق للبرنامج طوال الموسم كله.

وفي كلمتها خلال حفل توزيع الجوائز، قالت عميد شؤون الطلبة د.رغد الكاظمي: نؤمن بأن تعزيز المعرفة يتطلب البحث عنها خارج نطاق الصفوف الدراسية، ونوادينا الطلابية تعكس كم يتطلع طلبتنا بالفعل إلى تطبيق العلوم التي يتلقونها في المحاضرات في حياتهم العملية، وأمنت بيئة مسلية، وتعليمية، واجتماعية، وثقافية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

وتضمن الحفل توزيع جوائز أخرى على النوادي التي بذلت جهودا ملحوظة، إذ حاز نادي التنمية البشرية أيضا على جائزة النادي الاجتماعي الممنوحة على أساس المهنية والتفاعل مع الأندية الأخرى، والطلبة، ومجتمع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ككل، وتمكن النادي من إقامة 12 فعالية خلال العام الدراسي، شملت تنظيم العديد من حملات التوعية الصحية، وورش العمل للمساعدة الذاتية وكذلك حملة «إفطار صائم». ولا يقتصر الغرض من الاحتفال على تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الأندية الطلابية في الجامعة، بل يشمل الاعتراف بعملها الحثيث طوال العام الدراسي، ويتضمن أيضا تحفيز النوادي الثمانية عشرة الأخرى التي يديرها الطلبة، وهو ما يعكس تقدير الجامعة لجميع الجهود التي يستثمرها الطلبة في تنظيم الأنشطة، وحصل كل عضو في نادي العلاقات العامة على 100 دينار كويتي، ليصبح المجموع 4100 دينار، في حين حصل نادي التنمية البشرية على مبلغ 400 دينار تضاف إلى ميزانيتهم.

وأقيم حفل توزيع الجوائز على الأندية الفائزة في منطقة نافورة الحرم الجامعي، وتضمنت بوفيه غداء، كما استمتع الطلبة خلالها بأنغام الموسيقى الإسبانية الحية والعزف على آلة الغيتار.