كرم عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.مشاري الهاجري، طلبة الكلية الذين حضروا ورش العمل والمحاضرات التي أقامها مركز المعاملات المالية بالكلية، وذلك بالتعاون مع شركة شركة نور كابيتال ماركتس، والتي تخص التداول الإلكتروني والأسواق العالمية، حيث عقدت الاحتفالية بحضور نائب رئيس مجلس إدارة «نور سي إم» ناصر المري، ومدير مركز المعاملات المالية د.عبدالله السلمان، والطلاب الذين حضروا المحاضرات وورشات العمل.

وفي كلمته علق الهاجري بقوله: «نعتز بما أنجزته هذه الاتفاقية إلى الآن مع شركة نور سي إم، حيث أثبت التزام وتفاعل الطلاب والطالبات بالحضور والمشاركة مدى أهمية المادة العلمية التي تقدمها نور سي إم في هذه الدورات، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين نور سي إم وكلية العلوم الإدارية لرفع ثقافة التداول الإلكتروني للمهتمين بهذا النوع من الاستثمار العالمي من طلبة الكلية ومن خارج الكلية أيضا من مهتمين بالتداول الإلكتروني والأسواق العالمية».

وقال المري في كلمته: «ضمن استراتيجية نور سي إم لزيادة الوعي حول التداول في أسواق المال تكلل تعاوننا مع أكبر صرح علمي وثقافي وتربوي في الكويت (جامعة الكويت - كلية العلوم الإدارية) في دورات تثقيفية متخصصة عن التداول الإلكتروني، إننا مقبلون خلال سنوات قليلة على عصر التكنولوجيا المتقدمة جدا، حيث سنحصل على الخدمات جميعها عبر الإنترنت، سنرى انحسارا في الأعمال اليدوية وستستولي ثورة «الأون لاين» على جميع مرافق حياتنا، لذا أشجع طلبتنا الأعزاء على اعتناق هذه الحياة العصرية ضمن برامجهم الثقافية والاستثمارية في المستقبل للحصول على جميع الخدمات التي يودون الحصول عليها بذكاء وبدون جهد أو عناء».

وتم توزيع شهادات الحضور على المشاركين بالدورات مع الشكر لاهتمامهم ومثابرتهم برفع مستويات ثقافاتهم المتعددة وخصوصا الاقتصادية منها لإضافة ذلك إلى الوعي المجتمعي العام، كما تقدم الطلبة بشكرهم وتقديرهم إلى كلية العلوم الإدارية وشركة «نور سي إم» على جهودهم الصادقة والمتميزة في تنظيم وإجراء وإنجاح هذه الدورات لتكون على مستوى الشركة ومستوى الجامعة على حين سواء وأبدوا رغبتهم بحضور المزيد من ورش العمل لزيادة مداركهم التحصيلية وتوسيع آفاقهم المعرفية.