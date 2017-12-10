عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير إدارة مدارس التربية الخاصة د.سلمان اللافي اهتمام مدارس التربية الخاصة بالمناسبات المحلية والعالمية، حيث يشارك طلابنا بمختلف إعاقاتهم بها ونشعر بتميزهم عند مشاركتهم بتفعيل تلك الأنشطة والفعاليات بحيث لا يشعرون انهم أقل من الآخرين بل بالعكس نجدهم يتفوقون في كثير من الأنشطة على أقرانهم في مدارس التعليم العام والخاص.

جاءت كلمة اللافي خلال حضوره ورعايته احتفالية قسم اللغة العربية بمدرسة الرجاء الابتدائية بنات بـ (اليوم العالمي للغة العربية)، وأشار اللافي الى ان طالبات المدرسة قدمن برنامجا رائعا للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أكدن خلاله تميزهن في استخدام مفردات اللغة بصورة رائعة خاصة في مجال الشعر وحفظهن لقصيدة الأصمعي صوت صفير البلبل والتي يعجز عن حفظها الكثيرون نظرا لفصاحة كلماتها لكن بناتنا تميزن بها وقدمنها بشكل رائع بشهادة توجيه اللغة العربية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.