عبدالعزيز الفضلي

أعرب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد عن تقديره لما حققه أبناؤنا الطلبة في مسابقة مشروع تحدي القراءة خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى التفاؤل بمضاعفة الجهود هذا العام وتحقيق أرقام تكون أعلى من التي تحققت.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المقصيد للصحافيين خلال افتتاحه صباح امس معرض الكتاب المصاحب لمشروع تحدي القراءة والذي أقيم على مسرح مدرسة إشبيلية المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية.

وذكر أن المعرض يشارك فيه مجموعة كبيرة من دور النشر والمكتبات في البلاد ويتضمن العديد من الكتب الجاذبة للطلبة والمشجعة للقراءة، لافتا إلى أنه تم على هامش المعرض تكريم 20 طالبة نافسن في المسابقة الماضية وحققن نتائج جيدة.

وأضاف أننا لمسنا إقبالا كبيرا على المشاركة في هذا المشروع من قبل الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية سواء من طلبة التعليم العام أو الخاص، ناهيك عن طلبة مدارس التربية الخاصة الذين تحدوا الإعاقات وحققوا الإنجازات.

وأعرب المقصيد عن بالغ شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه واهتمامه بهذا المشروع الهادف، مثمنا دور منطقة الفروانية التعليمية ومدرسة إشبيلية على استضافتها لهذا المعرض المميز.