عبدالعزيز الفضلي

‏قال مدير إدارة مدارس التربية الخاصة د.سلمان اللافي إن اليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لدمجهم في المجتمع.

وأضاف خلال رعايته احتفال مدرسة تأهيل التربية الفكرية للبنين بهذا اليوم ان قسم الأنشطة نظم جدولا للمدارس الـ 18 التابعة للإدارة للاحتفال بهذا اليوم وحتى تشارك الإدارات المدرسية والطلاب جميع المدارس بالاحتفالات من أجل تقديم الأفضل لخدمة الطلاب والطالبات في مختلف إعاقاتهم.

وأوضح اللافي أن الكويت تشارك كل دول العالم في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة وهو يوم عالمي والاهتمام بهذه الفئة لا يقف عند حد إقامة الاحتفالات أو المشاركة في الفعاليات، إذ تسعى الدولة بقطاعيها العام والأهلي فضلا عن منظمات المجتمع المدني وكذلك الفرق التطوعية إلى توفير احتياجات هذه الفئة من رعاية وتأهيل وتشغيل وتسليط الضوء على قضاياها وحقوقها في المساواة وتعتبر «مشكلة الإعاقة» من التحديات التي تواجه العالم المعاصر، خصوصا فيما يتعلق بتزايد إعداد الذين يعانون من نقص الخدمات بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الإنساني الذي يولي هذه الفئة جل اهتمامه.