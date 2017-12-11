نسعى إلى ضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية لجودة التعليم

عبدالله الراكان

قال عميد كلية التمريض د.نبيل كمال ان الكويت تعتبر من أولى الدول التي تعنى بالشأن التمريضي حيث بدأ التعليم التمريضي في الكويت من قبل 44 سنة وتدرج مواكبا لكل ما هو جديد في العالم حتى وقتنا الحالي، لتخريج كفاءات وطنية وقوى عاملة على مستوى راق ومتميز لتلبية احتياجات التنمية والتطور في مجال التمريض في البلاد، مشيرا إلى أن الكلية سعت للحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها المختلفة لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية التي تحقق ما نصبو إليه من جودة التعليم.

وأضاف كمال خلال كلمته في حفل تكريم خريجي ومتفوقي كلية التمريض للعام الدراسي 2016/2017 صباح أمس على مسرح المعهد العالي للاتصالات والملاحة أن الكلية قطعت في هذا السباق شوطا طويلا خلال العامين السابقين بالتعاون مع مكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة، ونحن الآن بصدد انتظار الزيارة الميدانية لمؤسسة ACEN الأميركية للوقوف على وضع كلية التمريض في الكويت، مشيرا إلى أن الكلية دأبت دائما على تطوير وتحديث برامجها ومناهجها بما يتلاءم مع تطورات البرامج العالمية للتعليم التمريضي ولكي تكون كلية التمريض مؤسسة تعليمية تمريضية رائدة ومتميزة وذلك بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والبرامج وكافة الجهات المعنية.

وهنأ د.كمال الخريجين والخريجات، متمنيا لهم حياة عملية يملؤها النجاح والتميز، وحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد ليكونوا لبنة متميزة من لبنات البناء في هذا الوطن المعطاء.

من جانب آخر، ألقت الخريجة شوق الزايد كلمة الخريجين قالت فيها: نتخرج في كلية التمريض اليوم لنحمل رسالة عنوانها الرعاية والتوعية ونتباهى بما نملكه من خبرات ومعارف حصلنا عليها على يد باقة مميزة من السادة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام لما بذلوه معنا من جهود أثمرت اليوم نجاحا وتفوقا، ونعد الجميع بأن نحفظ الأمانة التي حملتموها لنا ونؤدي عملنا بجهد واجتهاد لنواصل مسيرة من سبقونا ونكون قدوة حسنة لمن يلحقوا بنا في أداء واجبات علمنا وأداء رسالة مهنة التمريض السامية.