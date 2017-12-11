احتفلت الكلية الأسترالية في الكويت بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت.

وقد تم تزيين مبنى الكلية الأسترالية في الكويت باللون الأزرق تشجيعا للمنتخب الكويتي، وتعبيرا عن الفرحة بهذا الحدث الذي لطالما انتظرته الجماهير الكويتية، حيث احتشد طلاب الكلية للتعبير عن فرحتهم بهذا الحدث المهم وليحتفلوا بهذا القرار الدولي الذي أعاد الرياضة في الكويت إلى مكانها الطبيعي.

وتأتي الاحتفالية التي رتبت ودعت لإقامتها الكلية لتشجيع وغرس روح المنافسة الرياضية بين الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل دائم، وذلك إيمانا من القائمين على إدارة الكلية بأن الشباب وطلاب الكلية هم الأمل لبناء مستقبل أفضل ولديهم إمكانيات كبيرة، حيث تساعد الكلية طلابها على ممارسة الرياضة وتوفر لهم كل الإمكانيات اللازمة لضمان مستقبل صحي وناجح وواعد لهم جميعا.

وقد أعرب شباب الكلية عن أطيب أمانيهم للمنتخب الكويتي وأن يحقق أفضل النتائج في كل مشاركاته على المستوى الدولي.