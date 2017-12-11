الشمري: نهدف إلى نشر المعارف الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الطلبة



آلاء خليفة

نظم مركز جامعة الخليج للتعليم والتدريس والأبحاث صباح أمس مؤتمر اطلاق برنامج «المدير العلمي» في المدارس بالتعاون مع جامعة اريزونا ووزارة التربية وبتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف إعداد جيل من المبتكرين والعلماء وتهيئتهم منذ سن مبكرة.

وقالت نائب عميد كلية الآداب والعلوم أحد مؤسسي مركز التعليم والتدريس والأبحاث د. إقبال الشمري، ان برنامج المدير التنفيذي للعلوم يعد البرنامج التربوي المهاري العلمي الأول من نوعه في البلاد، وأنشئ في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية عام 2013.

وبينت انه برنامج موجه للطلاب من الصف الخامس إلى الثاني عشر، ويهدف إلى نشر المعارف الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين طلبة المرحلة الأساسية من خلال تدريبهم في سن مبكرة على مهارات القائد العلمي وتنمية الشخصية العلمية الفعالة وإعدادهم ليصبحوا قوة كويتية عاملة وفعالة في المجتمع لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وذكرت الشمري ان الفرق ستشترك في مسابقة علمية سنوية من خلال العمل على مشروع مدرسي مجتمعي قائم على حل المشكلات في مجالات STEM، لافتة إلى ان المسابقة تهدف إلى إشراك وتحفيز أكبر عدد من الطلاب وأفراد المجتمع لتحقيق أهداف المشروع، على ان تشارك الفرق الفائزة بالمراكز المتقدمة في معسكر صيفي في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة لمدة أسبوع يتلقون خلاله تدريبا خاصا من كبار مديري العلوم في العالم، ويقومون بزيارة أكثر منشآت STEM تطورا، إضافة إلى المشاركة في العديد من الأنشطة.

بدورها قالت مدير برنامج نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية، إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.ليلى الموسوي، ان المؤسسة تسعى من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تحفيز ودعم القدرات البشرية والاستثمار في تنميتها لخلق ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة من اجل كويت المستقبل.

من جانبها قالت موجه فني أول علوم في منطقة الجهراء التعليمية المشرف التابع لوزارة التربية في البرنامج منى الأنصاري، ان البرنامج يهدف إلى تهيئة جيل من العلماء والمبدعين والمبتكرين في سن مبكرة، لافتة إلى ان الوزارة اختارت 50 طالبا وطالبة من المتميزين الحاصلين على درجات عالية من جميع المناطق التعليمية، لتشجيعهم وتدريبهم على أساليب البحث العلمي، مؤكدة ان ذلك يعد محفزا للطالب وتوسعة مداركه.