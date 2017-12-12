آلاء خليفة

أعلن رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع حصول الكلية على شهادة الجودة من مؤسسة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) البريطانية والتي تعد واحدة من المؤسسات البريطانية والعالمية العريقة والموثوقة، وذلك بعد استيفاء الكلية بنجاح وتميز للمعايير العشرة المقررة سلفا، حيث أشادت QAA بالمهنية والكفاءة العالية في تنفيذ وتطوير سياسات وبرامج وإجراءات كلية القانون الكويتية العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كلية القانون الكويتية العالمية صباح امس بحضور رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة ورئيس الكلية د.محمد المقاطع ونائب رئيس الكلية د.يوسف العلي ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في الكلية د.أحمد الفارسي والعميد المساعد للشؤون الطلابية د.صالح العتيبي.

وأشار المقاطع إلى أن التقييم الذي أجرته المؤسسة البريطانية تميز بالجدية والشفافية وأشرف عليه ونفذه فريق من الأكاديميين الخبراء وشمل مختلف القطاعات داخل الكلية، مشيرا إلى أن عملية الإعداد لهذا الاعتماد استغرقت نحو 3 سنوات، وشاركت فيها مختلف القطاعات في الكلية، مضيفا أن الكلية اختارت منذ البداية هذا النهج وهذه السياسة التعليمية التي تهدف إلى تقديم تعليم قانوني نوعي، وتأهيل نوع متميز من الخريجين يشكلون قيمة مضافة لحاضر ومستقبل بلادنا، والتي تقوم على ضمان جودة مناهجنا ومقرراتنا وخدماتنا التي نقدمها للطلبة، ومن ثم الطلب إلى الجهات المختصة والتي تتولى منح شهادات بذلك، سواء المحلية منها أو الدولية، لتأتي إلينا وتفحص وتدقق آليات وبرامج عملنا وفق معايير محددة سابقة ومعروفة.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة أن كلية القانون الكويتية العالمية تعد المؤسسة الأكاديمية الخليجية والعربية الأولى التي تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الخليج والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مما يؤهلها للانضمام إلى مصاف الجامعات العالمية المتميزة.