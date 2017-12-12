4 طلاب من جامعة الخليج قدموا مشروع تخرجهم عن دراسة طيران الجزيرة

بيتس: 2018 سيكون مثمراً للطلاب والمدربين لما سيشهده من مبادرات متنوعة مع «طيران الجزيرة»

راماشاندران: «طيران الجزيرة» بدأت بتنظيم برنامج تدريب الخريجين منذ أكتوبر 2016 آلاء خليفة

أعلنت طيران الجزيرة عن إطلاق نسخة عام 2018 من برنامج ورش العمل الاستشارية التي تقيمها بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد نجاح العام الأول من البرنامج حيث قدمت مجموعة مكونة من أربعة (4) طلاب في الجامعة مشروع تخرجهم الذي اعتمد على دراسة لطيران الجزيرة وذلك ضمن برنامج الماجستير في إدارة الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقامته الشركة أمس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» بحضور كل من فريق عمل طيران الجزيرة، وإدارة الجامعة، وطلاب الماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وكانت «طيران الجزيرة» قد وقعت في عام 2016 على مذكرة تفاهم مع GUST لبناء أطر استراتيجية مبنية على التعاون الفعال بينهما، بهدف تبادل الرؤى والأفكار حول الأعمال من خلال انخراط الطلاب من مختلف التخصصات في البرامج التعاونية التي يتم عقدها. وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من الأهداف، منها تطوير الدراسات الأكاديمية المتعلقة بقطاع الطيران والأعمال التجارية، إدخال محتوى أكاديمي جديد في المناهج الدراسية، وإتاحة الفرص أمام طلاب الدراسات العليا والطلاب الجامعيين لاستكشاف تحديات العالم الحقيقي التي تؤثر على السوق المحلي.

وبإشراف فريق «طيران الجزيرة»، قام طلاب «GUST» الأربعة، وهم مادونا أنطوان غانم، سليمان عبدالعزيز العوضي، مينينو إكسافير نورونيها وروان أسامة البلاني، بدراسة مستوى ولاء العملاء ودوره الفعال في التأثير على قرارات العملاء، وتوصلت المجموعة إلى توصيات يمكن اعتمادها في شركة طيران الجزيرة. وتم تكريم هؤلاء الطلاب خلال المؤتمر الصحافي، اعترافا بجهودهم الكبيرة وعملهم الرائع طوال مدة المشروع.

وخلال المؤتمر الصحافي أكد رئيس «GUST»، البروفيسور أ.د.دونالد بيتس التزام «GUST» بتطوير المشاريع القادمة، وتطلعها إلى ترسيخ قاعدة المعرفة وتعزيز ثقافة وقدرات طلابه في مجالات التمويل، القانون، التسويق والموارد البشرية، مؤكدا أن عام 2018 بلا شك سيكون مثمرا للطلاب والمدربين على حد سواء، وذلك لما سيشهده من مبادرات متنوعة بالتعاون مع «طيران الجزيرة».

وبين أن جامعة الخليج تسعى دوما إلى توفير أفضل الفرص القيمة لتنمية مهارات طلبتها، والتي تصبح من خلالها في طليعة القطاع التعليمي، مشيرا إلى أن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أحرزت المرتبة 49 من بين 1000 جامعة في العالم العربي بحسب تصنيف QS مؤخرا، وتعد أيضا واحدة من المؤسسات المرموقة في العالم، فضلا عن حصولها على أربعة اعتمادات أكاديمية معترف بها دوليا، لكلية إدارة الأعمال وبرنامج اللغة الانجليزية التأسيسي، وبرنامج علوم الحاسوب، وقسم الإعلام والاتصال الجماهيري. وما هذه الاعتمادات الدولية إلا دليل على تفاني الجامعة والتزامها وقوة مستوى مخرجاتها.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الجزيرة»، روهيت راماشاندران، ان جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» صنعت علامتها الأكاديمية المميزة على مر السنين الماضية، مبينا أن هذا المشروع يثبت قدراتها البارزة.

وأضاف أن هذه الشراكة تؤكد التزام «طيران الجزيرة» ببرنامجها للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يهدف إلى بناء أجيال المستقبل الكويتية بمهارات متقدمة، وتدريبها لتكون جاهزة للتوظيف والعمل في القطاع الخاص.

وتابع راماشاندران أن «طيران الجزيرة» بصفتها أول شركة طيران خاصة وغير حكومية في الشرق الأوسط، وبعد تقديمها نموذجا يحتذى في العمل المتطور والتعاون باعتراف جهات متخصصة عديدة، تعد الخيار الأفضل لتقديم تجربة عمل فريدة من نوعها لطلبة «GUST».

وأفاد بأن «طيران الجزيرة» بدأت بتنظيم برنامج تدريب الخريجين منذ أكتوبر 2016، وقد تكلل البرنامج بانضمام 37 خريجا حتى اليوم، وقد بدأ العديد منهم بالعمل بشكل كامل مع الشركة.

بدوره، قال نائب الرئيس لشؤون التسويق والمنتج في «طيران الجزيرة» اندرو وارد إن قطاع صناعة الطيران في الكويت يشهد نموا سريعا، وتحافظ «طيران الجزيرة» على مكانتها الرائدة كشركة منخفضة التكلفة محليا وإقليميا، ونشير هنا إلى أننا نخطط لتحقيق نمو كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولذلك نحن حريصون على الاستثمار في تجارب تعليمية جديدة لتوسيع وتطوير قاعدة معارفنا.

وأضاف أنه سيتاح للطلاب الوصول إلى شبكة «الجزيرة» المتنامية من المهنيين وفريق العمل، والمشاركة في العديد من المشاريع المثيرة، إذ اننا في العام 2018، سنطلق محطة ركاب خاصة بنا، كما سنعمل على توسيع وزيادة وجهاتنا الدولية، مشيرا إلى أن برنامج المسؤولية الاجتماعية يساعد لدى«طيران الجزيرة» في العثور على أفضل الأفكار في الكويت.

لمزيد من المعلومات حول برنامج تدريب الخريجين من قبل «طيران الجزيرة»، يمكن للمهتمين بالمشاركة والتسجيل زيارة الموقع الإلكتروني Jazeeraairways.com، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني gdp@jazeeraairways.com.