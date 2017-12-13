قامت الكلية الأسترالية في الكويت بتخصيص يوم للتبرع بالدم بتاريخ 12 نوفمبر 2017، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي.

وقد تم تنظيم هذا النشاط المهم من قبل إدارة الصحة والسلامة المهنية لدى الكلية الأسترالية في الكويت، وشهد حضور العديد من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، الذين شاركوا دعما لشعار الحملة «كل نقطة دم تعني الكثير».

وتم استقبال المتبرعين بمسابقة قام بإعدادها الطلاب وتضمنت أسئلة عن فصائل الدم وكيفية اختيار المتبرعين حسب فصيل دمه، بالإضافة إلى تقديم عصائر طازجة للمتبرعين.

وقد جمع بنك الدم المركزي حوالي 85 كيسا من الدم من متبرعي الكلية الأسترالية في الكويت.

وبهذه المناسبة تقدم بنك الدم بوافر التقدير والاعتزاز لما قامت به الكلية من جهود أدت إلى تحقيق أكبر عدد من المتبرعين بالدم من المؤسسات التعليمية في الكويت. ونظرا إلى المستوى الرفيع للمشاركة، فقد تم إعداد الخطط لإقامة حملات أخرى للتبرع بالدم، تشجيعا للطلاب والموظفين على زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم بصورة منتظمة.