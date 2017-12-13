أحرزت الطالبة الكويتية آلاء التركي المركز الثاني في مسابقة الكتابة التابعة لمسابقة (اي ليفل) العالمية التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وقالت سفارتنا لدى كوريا الجنوبية في بيان تلقته «كونا» أمس الثلاثاء إن الطالبة آلاء حصلت على المركز الثاني في المسابقة بعد منافسات شارك فيها نحو ستة آلاف طالب حول العالم.

وأضافت أن سفيرنا لدى كوريا الجنوبية بدر العوضي قدم هدية تذكارية للطالبة آلاء بمناسبة فوزها ورفعها اسم الكويت عالميا.

وتعنى المسابقة بمجالات الرياضيات والأدب الإنجليزي وتبحث عن الموهوبين والاعتراف بهم من جميع أنحاء العالم. يذكر أن المسابقة تابعة لشركة «دايكيو» التي أسست عام 1976 ولديها 19 فرعا حول العالم منها أميركا وكندا ومقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية.