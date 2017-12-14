عبدالله الراكان

بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فاطمة الكندري وحضور نواب المدير العام وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمهنئين سواء من الروابط الزميلة بالتطبيقي أو جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، إضافة لممثلين عن روابط مؤسسات التعليم العالي بالكويت، نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية حفل استقبال جاء في أجواء أسرية متميزة بمناسبة فوز الهيئة الإدارية بثقة زملائها في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وفي هذه المناسبة، أعرب أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاجتماعية بالرابطة د.يوسف العنزي عن بالغ شكره للزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس لاستجابتهم وتلبيتهم الدعوة لحضور حفل الاستقبال كتعبير عن دعمهم لرابطتهم في الفعاليات الاجتماعية التي تنظمها، كما عبر عن خالص شكره لجميع قيادات الهيئة الذين حرصوا على الحضور والاستماع عن قرب في جو أسري لهموم أعضاء هيئة التدريس حتى وقت متأخر رغم انشغالهم طوال اليوم في مهامهم الإدارية والأكاديمية، مؤكدا حرص الرابطة على تنظيم مثل تلك الفعاليات للمّ شمل الأسرة الأكاديمية بعيدا عن ضغوط العمل.