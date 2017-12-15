تكدس المخرجات التعليمية سينعكس سلباً على الاقتصاد ولابد من ربطها بسوق العمل

لدي عدد من القضايا والملفات المعلقة وسأعمل جاهداً على إنجازها في أقرب وقت آلاء خليفة

توجه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على الثقة الممنوحة والقيادة السياسية على هذا التكليف واعدا باستمرار تطوير التعليم بشكل عام بشقيه العام والعالي.

وقال ان لديه عددا من القضايا والملفات المعلقة وسيعمل جاهدا على إنجازها في أقرب وقت ممكن وانه سيكمل ما بدأه الوزراء السابقون لما فيه مصلحة الطلبة والأجيال المقبلة.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش حفل استقبال الوزير المهنئين بمناسبة توليه حقيبة الوزارة صباح امس بمبنى التعليم العالي ببرج السنابل.

وذكر العازمي ان طموحاته جعل التعليم سياسة الدولة الاولى ونشأة الجيل الجديد، كاشفا عن ان أهم الملفات التي سيتطرق لها هو ملف المناهج التعليمية الحالية، لافتا الى انه سيقوم بعملية تقييم لتلك المناهج من خلال النظر الى تجربة تطبيقها في السنوات الـ 4 الماضية ومن ثم سيقرر ماذا يتوجب علينا فعله من أجل تطويرها للأفضل، وشدد العازمي على ان التعليم العام لا ينفصل عن التعليم العالي، فلابد ان تكون لها منظومة واحدة متكاملة لتقوم باستيفاء احتياجات سوق العمل.

وأضاف خلال الشهرين الماضيين: كنا نعمل مع ديوان الخدمة ومجلس الأمة بحيث تكون مخرجات التعليم مناسبة لسوق العمل في الكويت، وحول المناهج والتعليم العام فقال: يجب معرفة رأي أهل الميدان التعليمي أنفسهم لأن هم من يعطوننا ادق التفاصيل حولها، موضحا ان هذا المبدأ سيسير عليه، مؤكدا انه سيجلس مع قيادات وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب ليستمع إليهم.

وأكد العازمي أهمية ملف الشهادات الوهمية والمزورة، مؤكدا انه سيطلع على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع خلال الأيام المقبلة، مؤكدا انه من ضمن أولوياته.

وكشف العازمي عن ان تسكين كل الشواغر في الوظائف الإشرافية والقيادية في وزارة التربية وفي مؤسسات التعليم العالي والأجهزة التابعة لها في القريب العاجل، موضحا ان أسماء المرشحين الذين تم رفع أسمائهم من قبل وزير التربية والتعليم العالي السابق د.محمد الفارس الى مجلس ديوان الخدمة لم يطلع عليها، وانه سيتناول هذا الملف في اجتماعه مع الفارس السبت المقبل، لافتا الى ان أول الملفات التي سيبدأ بها هي المناهج فإذا رأيت انها سليمة وأهل الميدان داعمون لها وأولياء الأمور يتقبلونها فسأكون من الداعمين لها وسأعمل على تعزيزها.

وتابع قائلا: ان وزارة التربية لها أهمية كبيرة وسأعمل على تسكين المناصب الإشرافية والقيادية فيها، وهذا أمر ضروري جدا لأننا لا نستطيع العمل الجاد دون وجود قيادات ثابتة قادرة على العطاء، وأتمنى انه خلال الفترة القريبة المقبلة ان ننهي هذه المواضيع المهمة.

وحول ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل قال العازمي ان هذا القرار لا يمكن ان يتخذ من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية فقط لأنه في النهاية مخرجات التعليم ستدخل في سوق العمل والاقتصاد الكويتي.

وتابع: اجتمعنا مع ديوان الخدمة الأسبوع الماضي وقابلنا لجنة الميزانيات في مجلس الأمة لربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهذا هو التوجه العام للدولة ونطمح لان تكون هناك لجنة لتسيير هذا الموضوع بحيث ان الطالب عندما ينهي مراحله التعليمية يجد احتياجاته موجوده في سوق العمل، مشددا على ان تكدس المخرجات التعليمية سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان همه الأساسي هو مناهج التعليم العام التي طالها التطوير خلال السنوات الماضية، ومدى مناسبتها للطلبة، مؤكدا انه يولي التعليم العام اهتماما كبيرا لكونه الأساس من وجهة نظره ولابد من ان يتم رفع مستواه، كما لابد من بناء منظومة متكاملة ما بين التعليمين العام والأكاديمي.

وحول تطبيق اختبارات الايلتس كشرط للقبول في البعثات الخارجية خلال العام الدراسي المقبل قال العازمي ان القرار اتخذ سابقا من قبل الوزارة بناء على دراسة معدة من قبل قطاع البعثات، وإذا كان هناك دراسات أخرى سيتم النظر فيها.

وفيما يخص مشاريع التعليم الإلكتروني المطبقة حاليا من قبل وزارة التربية أوضح انه اجتمع مع وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري، حيث تم التباحث في عدة موضوعات، على ان يتم عقد لقاءات أخرى الأسبوع المقبل للاطلاع على التفاصيل الدقيقة لتلك الموضوعات وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها.

وحول عملية القبول في التطبيقي ومشاكل التسجيل والقبول شدد العازمي على ان تلك الأمور لابد ان تكون مستقيمة فهذا حق المواطنين، مؤكدا انه سيجلس مع إدارة التطبيقي لصياغة نهج واضح حول كل المواضيع المطروحة.

هذا، وحضر اللقاء قيادات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي وأمين عام مجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل ونائب الأمين العام د.وليد الكندري.

كما حضر حفل الاستقبال مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري ونواب المدير وعمداء كليات الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة الى مديرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.فاطمة الكندري ونواب المدير وعمداء كليات التطبيقي وأعضاء هيئة التدريس.

كما قدمت التهنئة مديرة معهد الكويت للأبحاث العلمي د.سميرة السيد عمر ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم.