استضاف بنك الكويت الوطني طالبات ثانوية الربيع بنت معوذ في زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على طبيعة العمل المصرفي وأسلوب عمل إدارات البنك المختلفة.

وكان في استقبال الطلبة مسؤولون من العلاقات العامة في البنك والذين رافقوهم في جولة تعريفية شملت إدارات البنك والقاعة المصرفية. كما قاموا بجولة في قسم صناديق الأمانات، حيث تعرفوا على أهمية توافر مثل هذه الصناديق في تأمين الحماية والأمان للمقتنيات الثمينة. وفي ختام الزيارة، قدم بنك الكويت الوطني هدايا تذكارية إلى الطلبة. كما زار الطلبة متحف بنك الكويت الوطني وتعرفوا من خلال المعروضات وشاشات العرض المتطورة على تاريخ الكويت، وأبرز المحطات التاريخية الهامة وتفاصيل تأسيس بنك الكويت الوطني. وكان للطلبة فرصة للتعرف على المسؤولية الاجتماعية للبنك من خلال استعراض أبرز المبادرات التي يقوم بها وأهدافها التنموية بالنسبة للمجتمع. ويحرص بنك الكويت الوطني دائما على استضافة الطلبة من مختلف المدارس في الكويت من منطلق اهتمامه بالقطاع التعليمي وحرصه على فتح قنوات للتواصل مع الشباب والتعرف على اهتماماتهم عن كثب، وتوظيف هذه الاهتمامات ليس فقط من خلال خدمات جديدة يقدمها لهذه الشريحة الحيوية من العملاء، ولكن أيضا من خلال العديد من الفرص التدريبية التي يوفرها لهم مثل التدريب الميداني وبرنامج التدريب الصيفي.