أعلنت كلية بوكسهل الكويت عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2017/2018 في برامج الدبلوم في الفترات الصباحية والمسائية والتي توفرها الكلية في عدد من التخصصات في مجالات الإداراة والفنون التطبيقية.

وتأسست كلية بوكسهل الكويت سنة 2007 وخرجت أكثر من 900 طالبة في مختلف التخصصات، 60% من خريجاتها استطعن استكمال دراستهن في درجة البكالوريوس من خلال الاتفاقيات مع الجامعات الخاصة الموجودة في الكويت (الكلية الأسترالية) وحاليا هي بصدد عقد اتفاقية مع جامعة الخليج للتكنولوجيا والمعلومات، إضافة الى اتفاقيات أخرى مع جامعات عالمية مثل الأكاديمية الأميركية للأفلام.

وتوفر كلية بوكسهل الكويت تخصصات عديدة في مجال إدارة الأعمال عامة، التسويق، إدارة الخدمات المصرفية، التصميم الجرافيكي، الديكور والتصميم الداخلي، وقد شهد هذا القسم تطورا كبيرا في هيكلة برامجه الأكاديمية بما يوفر تكوينا علميا متميزا للطالبات اللواتي يرغبن في الالتحاق بسوق العمل أو تكملة دراستهن العليا وزيادة فرصتهن في نقل مواد إلى المؤسسات الجامعية الأخرى داخل وخارج الكويت، علما بأن كلية بوكسهل الكويت تستقبل جميع الطالبات من مختلف الجنسيات، وتوفر تسهيلات مالية خاصة للطالبات اللواتي لديهن معدلات عالية لتتأكد من حصول جميع الطالبات الفرصة للارتقاء بالعلم. تعتبر المناهج الدراسية في الكلية مناهج أكاديمية تعتمد على النواحي العملية أكثر من النظرية مما يجعل مخرجاتها مهيئة لتلبية احتياجات سوق العمل.

علما أن النسب المطلوبة للالتحاق في هذه البرامج تحت نطاق برنامج البعثات الداخلية هي 60% للعلمي والأدبي على السواء، ويمكن للطالبات اللاتي ليس لديهن هذه النسب الالتحاق في الكلية على نفقتهن الخاصة.

والكلية حاصلة أيضا على اعتماد دولي من أستراليا من هيئة ASQA الأسترالية كونها فرعا من جامعة بوكسهل ـ أستراليا، وتقوم جامعة بوكسهل الأم في أستراليا بإجراء تدقيق سنوي وهو جزء من آليات الحفاظ على مقاييس جودة التعليم في أستراليا ومستوى البرامج الأكاديمية ودلالة على المستوى الراقي الذي تتبعه الكلية في تخصصاتها وضمانا لتطورها المستمر بحيث تواكب التغيرات السريعة في مجالات الإدارة والتصميم، وتمتد فائدة التدقيق الأكاديمي لتشمل كل البرامج الاكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية.

وتوفر الكلية برنامج الدراسة المسائية في تخصص الديكور والتصميم، وهو نفس البرنامج الذي يدرس في الفترة الصباحية حيث قررت الكلية تمديد فترة دوامه للفترة المسائية وذلك لتمكين الطالبات اللاتي لهن وظائف من الدراسة خلال خارج أوقات الدوام الرسمي.