عبدالعزيز الفضلي

شدد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد على أهمية التعاون وتنسيق الإجراءات المطلوبة لعملية الإرشاد التي ستقوم بها وزارة التعليم العالي لتوعية وإرشاد طلاب الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لتنظيم الندوات الإرشادية من قبل وزارة التعليم العالي لطلبة مدارس مرحلة الثانوية العامة، مضيفا أن التنسيق الذي سيتم بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي سيحقق مصلحة الطلاب وتثقيفهم وتنويرهم لتحديد مسارهم التعليمي، مؤكدا اهمية اللقاءات التنويرية التي تساهم في توعية الطلاب حول رؤيتهم المستقبلية في اختيار التخصصات المناسبة لميولهم.

وتناول المقصيد بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بتنظيم الزيارات لمدارس المرحلة الثانوية من مختلف المناطق التعليمية على ان تبدأ الزيارات في 4 فبراير المقبل وتستمر لمدة ثلاثة اسابيع. وبدورها ذكرت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان ان التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي سيحقق اهداف الوزارتين بشأن توعية الطلاب حول البعثات الدراسية بما يحقق مصلحتهم لاستكمال دراستهم الأكاديمية.

تواصل وزارة التربية استعداداتها لاختبارات الفترة الدراسية الاولى من خلال تجهيز اللجان العاملة وكنترول الاختبارات بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والادارات المدرسية وفي هذا السياق أكد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني خلال عدة اجتماعات عقدها مع مديري إدارات المنطقة التعليمية ومديري المدارس ورؤساء اللجان بشأن استعدادات المنطقة لاختبارات الفصل الدراسي الأول على ضرورة توفير بيئة جاذبة ومريحة للطلبة لأداء الاختبارات.