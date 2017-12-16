عبدالعزيز الفضلي

بعدما قامت وزارة التربية بتنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية وتوظيف اكثر من 2000 مرافق طلبة بنين وبنات ووزعتهم على المناطق التعليمية واجهت تلك المناطق مشكلة في كيفية توزيعهم على المدارس والمهام المطلوبة منهم.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أنه تمت إحالة الموظفين الجدد إلى المناطق التعليمية لمباشرة أعمالهم دون ذكر المهام المطلوبة منهم وكيفية توزيعهم على المدارس، مشيرة الى ان بعض المناطق استقبلتهم رغم تحفظها على اجراءات التوظيف.

وأضافت انه تم الطلب من المناطق أن يباشر الموظفون الجدد أعمالهم دون كتاب تعيين، لافتة الى انه لم يذكر بقرار المباشرة المهام المطلوبة من الموظف، متسائلة: هل سيكون مرافق طلبة في المدرسة ام في الرحلات ام في الباص ام مناوبة فقط؟ ومن الذي يحدد عمله؟

وطالبت المصادر وزير التربية د.حامد العازمي والوكيل هيثم الأثري بالتدخل في الأمر وإعطاء تعليمات واضحة للمناطق التعليمية ومديري المدارس بشأن آلية عمل مرافق طلبة.