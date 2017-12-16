عبدالعزيز الفضلي

أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والديني والخاص والنوعي (بنين - بنات) عدا رياض الأطفال بشأن التصفيات الأولى على مستوى المدرسة لمشروع تحدي القراءة العربي للعام الدراسي 2017/2018، حيث ستكون خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير بلجنة تحكيم داخلية يتم تشكيلها من قبل مدير المدرسة بعدد اثنين محكمين، وسيتم اختيار الفائزين للتصفيات الأولى بنسبة 10% بحد أقصى عدد (3) مشاركين من كل مدرسة، على أن تسلم نتائج التصفيات إلى السادة منسقي المشروع بحد أقصى يوم الخميس الموافق 1/3/2018 استعدادا للتصفيات الثانية.

وأشار إلى أن التصفيات الثالثة على مستوى الكويت من قبل لجنة تحدي القراءة العربي (من دولة الإمارات العربية الشقيقة) ستجرى خلال الفترة من 27/3/2018 وحتى 29/3/2018 لاختيار الطلبة العشرة الأوائل على مستوى الدولة وبطل التحدي للكويت، وأفضل مدرسة، وأفضل منسق والطلاب المشاركين في المنافسة الماسية.