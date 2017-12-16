عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية استعداداتها لاختبارات الفترة الدراسية الاولى من خلال تجهيز اللجان العاملة وكنترول الاختبارات بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والادارات المدرسية.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني خلال عدة اجتماعات عقدها مع مديري إدارات المنطقة التعليمية ومديري المدارس ورؤساء اللجان بشأن استعدادات المنطقة لاختبارات الفصل الدراسي الأول على ضرورة توفير بيئة جاذبة ومريحة للطلبة لأداء الاختبارات بكل أريحية ووفق مسارها الطبيعي وتذليل جميع الصعوبات والعوائق التي قد تواجه الطلاب في فترة الامتحانات، مشددا على ضرورة أن تسير الاختبارات وفق اللوائح والنظم المعمول بها.

وأكد الديحاني في تصريح صحافي على اهمية الاطلاع على ما جاء بوثائق المراحل التعليمية وأن يكون تسلم الاختبارات من المطبعة السرية عن طريق مدير المدرسة فقط أو تفويض شخص بالتسلم بعد الرجوع للمنطقة التعليمية وذلك في حال عدم استطاعته، كما يجب عليهم التأكد من أن جميع المغلفات التي تصل للمدرسة من المطبعة السرية مغلقة بشكل محكم وفي حال وجود مغلف مفتوح يتم إبلاغ مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة في المنطقة بذلك فورا.

ولفت الديحاني الى أن تقوم إدارات المدارس بإبراز التعليمات للطلبة وطباعتها ووضعها بأماكن مقروءة حتى يطلعوا عليها، وكذلك عليهم المرور بشكل مستمر ودوري على اللجان للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو ملاحظات، مع تطبيق لائحة الغش ومراعاة الأسلوب الأمثل في تفتيش الطلاب واستبعاد أي ملاحظ يبدر منه أي تقصير أو تساهل في أداء عمله فورا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما شدد على عدم السماح بإدخال أجهزة الهاتف النقال إلى قاعات الاختبارات سواء من قبل الملاحظين أو الطلبة أو حتى من رئيس اللجنة إذ يمنع عليه استخدام الهاتف النقال داخل قاعة الاختبار لأن ذلك قد يسبب ربكة وتشويشا للطلبة.

وعن الاجابات النموذجية للاختبارات، بين الديحاني أنه يتم تحميلها على موقع منطقة مبارك الكبير التعليمية بعد انتهاء الوقت المخصص للاختبار الذي يمكن لجان التصحيح والطلاب من الاطلاع عليها بشكل مباشر وذلك توفيرا للوقت، داعيا الإدارات المدرسية الى تشجيع أبنائها على تنظيم وقتهم وتكثيف دراستهم وتعزيز الثقه بأنفسهم فهم عماد المستقبل وقادته، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.