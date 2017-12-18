وقعت جامعة الكويت أمس عقد مشروع «نظام متابعة مؤشرات قياس الأداء لجامعة الكويت» مع شركة Corporater ووكيلها المحلي في الكويت شركة iLead، حيث يعتبر هذا المشروع أول المشاريع التي تم تمويلها من قبل اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية دعم التعليم، وقد وقع العقد عن جامعة الكويت القائم بعمل أمين عام الجامعة د.آدم الملا، وعن شركة iLead مدير الشركة فهد البناي.

حضر التوقيع من اللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية دعم التعليم كل من نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالوهاب الوزان وعضو مجلس الإدارة د.جعفر العريان، ومن مدير الجامعة جامعة الكويت د.حسين الأنصاري ونائب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحسينان ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الاستراتيجي د.ماجد الديحاني ومساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.عمار الحسيني ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط للتطوير المؤسسي د.منى صفر.

وبهذه المناسبة، بين د.حسين الأنصاري أن توقيع العقد يأتي بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الكويت واللجنة الوطنية لدعم التعليم ووقفية التعليم في نوفمبر 2016، حيث تقدمت الجامعة بعدد من المشاريع التطويرية لتمويلها من خلال اللجنة الوطنية لدعم التعليم التي أبدت بدورها الموافقة على تمويل عدد من المشاريع التي تخدم العملية التعليمية في مختلف المجالات.