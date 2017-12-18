الرومي: 94% من القوى العاملة تعمل في الجهات الحكومية وفقاً لآخر إحصائيات «الديوان»





آلاء خليفة

قال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.مشاري الهاجري ان استضافة مؤتمر «أميبا» في جامعة الكويت تمثل لبنة راسخة في توطيد العلاقات مع الجامعات والمنظمات العلمية والروابط والمحافل الأكاديمية في المنطقة.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الدولي السادس لرابطة السياسات والإدارة العامة في الشرق الأوسط (أميبا) صباح أمس والذي تنظمه كلية العلوم الإدارية على مدى يومين تحت شعار «التحديات والفرص التي تواجه الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط».

وأوضح د.الهاجري أن جلسات المؤتمر ستناقش العديد من القضايا المعاصرة في الإدارة الحكومية حيث سيتطرق المؤتمر من خلال محاوره المختلفة إلى بعض المواضيع الملحة مثل فرص الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والشفافية والكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي ومواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين بكل ما يحمله من متغيرات تتعلق بالعولمة والاقتصاد المعرفي وغيرها من المواضيع المهمة.

من جانبه، ذكر وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن للديوان أهمية كبيرة في التوظيف وتنظيم العمل لدى القطاع الحكومي، مشيرا الى أن 94% من القوى العاملة تعمل في الجهات الحكومية وفقا لآخر إحصائيات الديوان.

وأوضح الرومي أنه تم إنشاء مجلس الخدمة المدنية في العام 1979 كما يعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الادارة العامة.

لافتا إلى ان للديوان العديد من المهام ومنها تبسيط الخدمات وإجراءات العمل حيث انه يقوم بالإشراف على متابعة وإعداد الدراسات الاستشارية لصالح الجهات الحكومية في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور وتبسيط إجراءات عمل الجهات الحكومية، مشيرا إلى التحديات الادارية التي تواجهه الخدمة المدنية وكل الامور المتعلقة بالخدمة المدنية ومنها تحديات تشريعية متعلقه بالقوانين وتحديات في مقاومة التغيير لدى القوى العاملة او التحديات الخاصة بالتدريب وتأهيل الموظفين.

من جانبه، اوضح رئيس رابطة السياسات والإدارة العامة في الشرق الأوسط (أميبا) ألكسندر داوودي ان الرابطة تشكل إطارا تنظيميا رسميا مسجلا في المملكة المتحدة ويتكون من مجموعة من أستاذة الجامعات والباحثين المهتمين بالإدارة الحكومية في الشرق الأوسط ينتمون إلى العديد من الجامعات العربية والإقليمية.