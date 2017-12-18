تحت رعاية رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د.كافية رمضان وبحضور مدير برنامج الماجستير في المناهج وطرق التدريس د.علي عاشور أقيمت ورشة عمل بعنوان عروض حول نماذج تطبيقية في تقويم عناصر المنهج المدرسي تحت إشراف أستاذة المقرر د.سلوى الجسار والتي قدمها طلبة مقرر تقويم المنهج في برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس في كلية التربية جامعة الكويت، حيث قدمت الباحثات: جميلة شافي المطيري وفاطمة بوشهري نقد وحدة دراسية لكتاب الصف الخامس لمادة العلوم، - دلال ظافر العجمي وفاطمة القحطاني نقد وحدة دراسية لكتاب الصف الخامس لمادة التربية الإسلامية، - إيمان الظفيري نقد وحدة دراسية لكتاب الصف العاشر لمادة الاجتماعيات، - مصطفى فؤاد قاسم نقد وحدة دراسية لكتاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة الإنجليزية، - دانة عيد الشهري نقد وحدة دراسية لكتاب الصف السادس لمادة اللغة العربية.

واشتملت ورشة العمل على عروض تقديمية حول نماذج تطبيقية في تقويم عناصر المنهج الدراسي في مواد العلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات واللغة الانجليزية من خلال مناقشة الأهداف والمحتوى والأنشطة والتقويم ووسائل الإيضاح وشكل الكتاب والإخراج الفني والمعينات على استخدام الكتاب.

وقد شملت منهجية التقويم استخدام أداة تحليل المحتوى العلمي للكتب الدراسية وتقويم أهداف المحتوى واستطلاع آراء المعلمين والموجهين حول الكتب المدرسية لقد خرجت نتائج العروض التقديمية بعدد من الملاحظات العلمية والمنهجية والتي اجتمعت في تلخيص بعض من هذه الملاحظات بالتالي:

١- غياب التنسيق في عناصر بناء المنهج ومراحل التأليف.

٢- عدم وضوح الأهداف الخاصة للمنهج المدرسي في الصف الدراسي.

٣- غياب الأسلوب الإجرائي في صياغة مجالات الأهداف التربوية والتعليمية.

٤- احتواء الكتب المدرسية على موضوعات اعلى من مستوى المتعلم مثال (موضوع الحشر وعقاب القبر وغيرها) في الصف الخامس في المرحلة الابتدائية إضافة إلى بعض الموضوعات في كتاب العلوم للصف الخامس في المرحلة الابتدائية.

٥- آلية تأليف المحتوى العلمي للكتب الدراسية أدت إلى عدم مناسبتها للمتعلمين بسبب عدم مساهمة المختصين في كليات التربية والكليات المتخصصة في عملية التأليف.

وفي ختام العروض التقديمية أدارت د.سلوى الجسار نقاشا علميا حول ما تم استعراضه وأهم المقترحات والتوصيات الخاصة بتقويم الوحدة الدراسية وفقا لرؤية طلبة مقرر تقويم المنهج في برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس.

ومداخلات بعض أعضاء هيئة التدريس وطلبة كليه التربية ممن حضر ورشة العمل وفي نهاية الورشة قام طلبة مقرر تقويم المنهج في برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بتكريم د. سلوى الجسار على إتاحة الفرصة لطلبة المقرر لتقديم هذه العروض التطبيقية.

كما قامت د.سلوى الجسار بتكريم طلابها في مقرر تقويم المنهج بتوزيع شهادات تقديرية لكل طالب تقديرا على جهودهم المتميزة خاصة انها المبادرة الأولى من نوعها قيام طلبة مقرر تقويم المنهج المدرسي بتقديم عروض تطبيقية في برنامج الماجستير على مستوى كلية التربية.

وأكدت د.الجسار أهمية إتاحة مثل هذه الفرص في ممارسة الخبرات المهنية التي تمكن طلبة الماجستير من التدريب الفعال من اكتساب الخبرات المتكاملة التي تؤهلهم لمواصلة عملهم كباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس.