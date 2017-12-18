عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي ضرورة التعاون مع أهل الميدان التربوي في وزارة التربية من المعلمين والموجهين ومديري المناطق التعليمية لاتخاذ الإجراءات السليمة التي تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، متمنيا ان يكون وجوده إضافة جيدة لوزارة التربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العازمي للصحافيين خلال استقباله المهنئين بتسلمه الحقيبة الوزارية صباح أمس في مكتبه في وزارة التربية بمنطقة الشويخ.

وقد ضمت الوفود التي قدمت تهنئتها للوزير عددا من قياديي ومسؤولي وزارة التربية ومن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأعضاء جمعية المعلمين، بالإضافة إلى موظفي وزارة التربية وجمع آخر من المواطنين والمقيمين وأشار العازمي أن من ابرز طموحاتنا هو ان نرتقي بمستوى التعليم العام والأكاديمي بشكل عام، وهناك العديد من الملفات والمواضيع التي سنعمل عليها في البداية وهي ضمن أولوياتنا.

من جهة أخرى، انطلقت أمس اختبارات الفتـرة الدراسية الأولى للصـف الخامس ابتدائي وصفوف المرحلة المتوسطة.

وشدد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد على ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح الخاصة بالاختبارات، مشيرا إلى أن المنطقة وفرت كل السبل لإنجاح سير الاختبارات في المدارس، وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية في اطار عملية الاختبار المريح.

من جانبه، قال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني أن اليوم الأول للاختبارات انطلق دون رصد أي مشاكل وأن الفرق المكلفة من مراقبي المراحل والموجهين الأوائل بزيارة لجان الاختبارات بالمدارس قامت بزياراتها منذ الصباح للاطمئنان على سير الاختبارات وتسجيل تقاريرها.

وبين الديحاني أن لدى الإدارات المدرسية تعليمات واضحة بأهمية توفير البيئة الملائمة للطلاب في اللجان وقاعات الاختبارات لضمان مزيد من التركيز وحسن الأداء، وتم التأكيد خلال الزيارات على أهمية تطبيق نظم ولوائح الوزارة فيما يخص المراقبة والإشراف.

رحابة صدر

فوجئ الوزير العازمي أثناء استقباله المهنئين بتقديم أحد المراجعين معاملة لتوقيعها واستقبله الوزير برحابة صدر وأحال المعاملة الى وكيل الوزارة د.هيثم الأثري لإنجازها وفق النظم المعمول بها في الوزارة.

العيسى قدم التهاني

هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق د.بدر العيسى، الوزير العازمي على توليه حقيبة التربية، متمنيا له التوفيق والنجاح في حمل الأمانة، وتبادل العازمي والعيسى الأحاديث في الكثير من الأمور التي تتعلق بالعملية التربوية في جو ساده الود والاحترام.