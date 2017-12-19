فاز فريق جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM ببطولة دوري الجامعات الخاصة لكرة السلة للطالبات بعد مباراة جمعته بفريق الجامعة الأميركية في الكويت AUK وانتهت بنتيجة 39-26.

وشهدت المباراة منافسة قوية على مدى الشوطين إلا أن فريق AUM استطاع أن يسيطر على المباراة ويحسم النتيجة لصالحه في أواخر الربع الثالث. وتميزت طالبات AUM بأدائهن والمهارات الفنية العالية التي اتبعنها في الخطط الهجومية.

AUM لم تخسر أي مباراة في هذه البطولة

ولفتت قائدة الفريق خديجة خلف إلى أن فريق AUM تحضر جيدا للمباراة النهائية وخضع لتدريبات مكثفة ركز خلالها على خطط الهجوم والدفاع، مشيرة إلى أن الفريق استغل نقاط ضعف فريق AUK واستخدمها لصالحه.

وأكدت أن المعنويات كانت مرتفعة خصوصا أن فريق AUM لم يخسر أي مباراة في هذه البطولة ولم يتراجع قبل إحراز اللقب، كما أكدت إيمانها بقدرات فريقها الذي يقدم أفضل ما لديه في كل مرة يتواجد فيها على أرض الملعب، خصوصا أن الطالبات يلعبن بروح جماعية متماسكة.

من جهة أخرى، شكرت خلف إدارة الجامعة والمدربين على دعمهم الدائم، كما أهدتهم الفوز.

الديري: فريق AUM للطالبات أقوى خصم بين الفرق الجامعية الكويتية

بدوره، اعتبر مدير المركز الرياضي نظير الديري أن فريق AUM لكرة السلة للطالبات أثبت أنه الفريق الأفضل والمنافس الأقوى بين الفرق الجامعية في الكويت بعد الفوز الذي حققته الطالبات.

وأكد أن الطالبات وصلن إلى هذا المستوى بعد التدريبات المكثفة والعمل الجماعي والأداء المتميز ونتيجة لالتزامهن وإيمانهن بقدراتهن ومهاراتهن التي يعمل الفريق الفني على تطويرها وتحسينها أكثر فأكثر.

وأشار الديري إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه AUM للطاقم التدريبي واللاعبات يعكس أجواء إيجابية تشجع الطلاب على التفوق في المجالين الأكاديمي والرياضي حيث يظهرون التزاما عاليا ويعملون بجهد للوصول إلى مستوى عالمي من الأداء.

وشكر الديري كل من يساهم في دعم ورفع مستوى الفريق بدءا من الإدارة إلى الفريق الفني المشرف على تدريبات الطلاب والطالبات، مهديا الفوز إلى كل AUM وإلى الطالبات اللواتي عملن جاهدا لرفع اسم الجامعة عاليا.