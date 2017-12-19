عبدالعزيز الفضلي

في أولى خطواته نحو عملية الإصلاح في المنظومة التربوية أبلغ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي وكلاء الوزارة كلا على حدة بأنه سيحاسب كل وكيل على قطاعه ولن يقبل بأي تقصير مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بعمل قطاعات الوزارة المختلفة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن رسالة العازمي كانت واضحة مع قيادييه خلال اجتماعاته معهم في الأيام الماضية مشيرة إلى أنه ابلغهم أن لقاءه معهم سيكون أسبوعيا للاطلاع على الأعمال التي يقومون بها واستكمال مسيرة العطاء في خدمة العملية التعليمية والتي يضعها في سلم أولوياته.

وذكرت المصادر أن الوزير شدد على ضرورة إبلاغه واطلاعه شخصيا على كل العقبات والمشاكل التي يواجهونها للعمل على تسهيل الأمور وإنجاز الملفات التي لا زالت عالقة.

من جانب آخر، أصدر وزير التربية د. حامد العازمي قرارا يقضي بإيفاد أحمد عبدالعزيز مدير مدرسة الرجاء بنين في مهمة رسمية للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والذي تستضيفه سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من 18 حتى 22 الجاري.