الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس من خريجي أفضل الجامعات

آلاء خليفة

تعليقا على ما أثير عن مجلة هندية «مشبوهة» تنشر أبحاثا علمية ترتب عليها حصول بعض الأساتذة على الترقية بسبب نشره في هذه المجلة، أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود ان الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت من خريجي أفضل الجامعات في العالم وهم يحرصون على النشر في مجلات علمية محكمة معتبرة وفي أرقى مؤسسات النشر العالمية المرموقة.

واردف قائلا: إنه مما لا شك فيه أيضا أن الإشارة بهذا الشكل لأبحاث علمية صادرة من جامعة الكويت تسيء إلى أعضاء هيئة التدريس في أغلبيتهم وتمسهم بالسوء والضرر، مضيفا أن التعميم في معرض الإشارة عن المساوئ هو مساس أكيد بالمتميزين من أعضاء هيئة التدريس وهم الغالبية العظمى.

ولفت إلى أن ما يثار حول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات «الغريبة» تستوجب إجراء تحقيق يجريه وزير التعليم العالي للوقوف على حقيقته. وإذا كان في ذلك الخبر حقائق، فيتعين معرفة كيف حصل ذلك، وكيف اعتمدت هذه المجلة «المشبوهة»، ومن قام بالنشر فيها، وفي أي مجالات وتخصصات ومن حصل على الترقية أو تبوأ منصبا بسببها.

وقال إن التحقيق النزيه في هذه المسألة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالشهادات الصادرة من جامعات وهمية، من شأنه إنصاف أعضاء هيئة التدريس وطلاب العلم الشرفاء، ورد اعتبارهم وكشف الحقيقة ومعاقبة المسيء.

وأوضح الحمود أن لجان الترقيات في الأقسام العلمية وفي الكليات وعلى مستوى الجامعة تحرص غالبا على تقصي أسباب وموجبات الترقية وتخضع المجلات العلمية للرقابة والتحديث، ومن ثم فإن النشر في مجلات مشبوهة، ان وجدت بالفعل، فهو امر يثير الدهشة ويدل على وجود عناصر فاسدة تحلل الممنوع لنفسها وتستفيد من فسادها وهذه العناصر لا يمكن الوقوف عليها وكشفها إلا بتحقيق نزيه تشارك فيه جمعية أعضاء هيئة التدريس على أن تنشر نتائجه سريعا وتتم معاقبة المنتفعين بشكل اسرع.