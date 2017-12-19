آلاء خليفة

أعلن مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د.نايف المطيري أن تنظيم الجامعة للمؤتمر الدولي حول الابتكار والتنوع الاقتصادي في خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك في الفترة من 14 الى 15 مارس المقبل تحت رعاية رئيسة الجامعة د.موضي الحمود في مقر الجامعة.

وأوضح أن المؤتمر يجمع بين الباحثين وصانعي السياسات والممارسين من خلفيات مختلفة لتقديم بحوثهم وأفكارهم ورؤيتهم في مجال الابتكار والتنوع الاقتصادي حيث تستكشف الشروط للابتكار والتنوع الاقتصادي في العالم العربي عموما ودول التعاون الخليجي على وجه الخصوص لاسيما أن المؤتمر سيقدم منصة متعددة التخصصات للباحثين والممارسين والأكاديميين لتقديم ومناقشة أحدث البحوث والممارسات عن التحديات التي تمت مواجهتها والحلول المعتمدة في مجال الابتكار والتنوع الاقتصادي وما يتناوله من تبادل الآراء وتناول المناقشات المتنوعة التي من شأنها تمهيد الطريق لعملية بناء جيل مبدع ومبتكر يؤدي إلى التغيير في مجتمعاتنا.

ودعا د.المطيري كل المهتمين من مديري وقيادات المؤسسات الرائدة في القطاع الحكومي والخاص والسادة الأساتذة والباحثين في الجامعات والخبراء من المؤسسات البحثية وكذلك الإعلام والصحافة المحلية والراغبين بالمشاركة والحضور مراجعة موقع المؤتمر الإلكتروني www.aou.edu.kwied18.htm