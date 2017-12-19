المحمد: نسعى لتخريج جيل واعٍ يحمل القيم الاجتماعية والدينية الصحيحة

ضمن برامجها لخدمة المجتمع ونشر الوعي بين الطالبات والهيئة التعليمية، أقامت مدرسة النجاة الأهلية المتوسطة ـ بنات بالسالمية برنامجا توعويا بعنوان «لا للمخدرات».

وقد صرح مدير عام مدارس النجاة عبدالعزيز المحمد بأن البرنامج يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة الصالحة، وإعداد جيل واع بآفة المخدرات وآثارها السلبية.

وأضاف المحمد أن البرنامج اشتمل على عدة محاضرات تناولت خطورة المخدرات من الناحية الطبية والقانونية والاجتماعية، ومسابقة بحثية، معرض لأعمال الطالبات الفنية، ومشاهد تمثيلية، ومشاركة مجتمعية من جمعية بشائر الخير حيث قامت بتوزيع مطبوعات عن أضرار المخدرات.

وعن أبرز ما تم طرحه خلال البرنامج قال المحمد: «تحدثت الطبيبة. أسماء عبد الحليم عن المواد الكيميائية الموجودة في المخدرات، وتأثيرها على جسم الإنسان وعقله، وانعكاس تناول المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع.

كما تناول المحامي نجم الشراح النقاط القانونية المتعلقة بالموضوع، حيث وضح الرأي القانوني في المخدرات، والعقوبات المطبقة على المروج والمتعاطي، وتحدث عن أفضل الطرق لتجنب المخدرات، وسرد العديد من الحوادث الواقعية التي تعرض لها كمحام، وحذر من شراء أو حمل أي أدوية أو علاجات بدون وصفة طبية».

وأوضح المحمد أن برنامج «لا للمخدرات» يأتي ضمن أنشطة الإدارة العامة لمدارس النجاة الخاصة بتطبيق البرنامج القيمي المنهجي، وتحقيقا للرؤية والقيم والرسالة الخاصة بمدارس النجاة، وضمن خطتها الاستراتيجية الطموحة والهادفة لإخراج جيل واع يحمل القيم الاجتماعية والدينية الصحيحة التي تساهم في بناء المجتمع.

وختم المحمد تصريحه بالشكر للقائمين على تنظيم هذا البرنامج الهادف من الهيئة التعليمية لمدارس النجاة، وللمحاضرين الذين أثروا البرنامج، وللطالبات اللاتي شاركن بحماس في كل الفعاليات وقدمن لوحات فنية وتمثيلية متميزة.