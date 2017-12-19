أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل بحصول كلية القانون الكويتية العالمية على شهادة الجودة المؤسسية من مؤسسة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية.

وقال أبل في تصريح صحافي إن شهادة الجودة تعد إنجازا متميزا لواحدة من الجامعات الخاصة الكويتية ومكسبا وطنيا جديدا للكويت في المحافل الأكاديمية الدولية.

واضاف ان ذلك الاختيار تم بعد استيفاء الكلية للمعايير العشرة المعتمدة في بريطانيا وفي دول الاتحاد الأوروبي لتقييم الجامعات بما يرتقي بها الى مصاف الجامعات العالمية.

وأكد ان مستوى وشروط الممارسات الوطنية في مجال التعليم العالي الخاص يمكنها من المنافسة على الصعيد العالمي من حيث الجودة المؤسسية والأكاديمية.

وذكر أن الكلية سعت الى الاستعانة بكفاءات وخبرات تدريسية من داخل وخارج الكويت وهو ما ساعد على تهيئة ظروف جيدة للطلبة والمبتعثين للتحصيل العلمي المتميز.

وأشار الى أن انفتاح كلية القانون وتعاونها مع الجامعات الأجنبية الرائدة يعد عاملا مهما في إنجاز الجودة العالمية التي حصلت عليها.