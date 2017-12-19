قام مدير عام الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني بجولات ميدانية للاطمئنان على سير لجان اختبارات الفترة الدراسية الأولى.

وقال الديحاني إن اليوم الأول للاختبارات انطلق دون رصد أي مشاكل وإن الفرق المكلفة من مراقبي مراحل وموجهين أوائل بزيارة لجان الاختبارات بالمدارس قامت بزياراتها من صباح أمس للاطمئنان على سير الاختبارات وتسجيل تقاريرها، وبين الديحاني أن لدى الإدارات المدرسية تعليمات واضحة بأهمية توفير البيئة الملائمة للطلاب وأهمية توفير الهدوء في اللجان وقاعات الاختبارات لضمان مزيد من التركيز وحسن الأداء وتم التأكيد خلال الزيارات أيضا على أهمية تطبيق نظم ولوائح وزارة التربية فيما يخص المراقبة والإشراف.

وأشاد الديحاني بتجاوب الإدارات المدرسية مع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالنظم واللوائح وقيامها بوضع التعليمات في الممرات وأمام الفصول وعلى حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي حتى تساعد الطلبة وتوجههم لأداء الاختبارات.