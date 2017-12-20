فازت الكلية الأسترالية في الكويت بلقب بطل دوري كرة السلة للجامعات الخاصة لعام 2017، وقد تفوق فريق الكلية بالمستوى العالي والأداء الفردي المميز على الفرق الأخرى المشاركة، ومنها الجامعة الأميركية في الشرق الأوسط، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأميركية في الكويت، والجامعة العربية المفتوحة.

وقد شهدت المسابقة منافسة قوية خلال الأشهر الماضية، واختتمت بتتويج الكلية الأسترالية في الكويت «أبطال كرة السلة» إلى حين موعد الموسم القادم.

وبهذه المناسبة، صرح مدير ـ الأنشطة الطلابية باسل دعنا، قائلا: «أود أن أتقدم بالتهنئة إلى طلابنا على هذا الانتصار والفوز الكبير للسنة الثانية على التوالي، والذي جاء تتويجا لجهودهم. نعتز ونفتخر بجميع لاعبينا، ونتمنى لهم دائما النجاح والتوفيق في جميع أنشطتهم الأكاديمية والرياضية».

هذا، وسيبدأ فريق كرة السلة لدى الكلية الأسترالية في الكويت استعداداته للموسم المقبل من البطولة، حيث تحدوه الرغبة والعزم الأكيد على الاحتفاظ باللقب مجددا.