أشار مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت الدكتور قتيبة رزوقي إلى أهمية فوز مشروع المباني الإدارية الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية بجائزة «المعهد الأميركي للمعماريين في الشرق الأوسط».

وأعرب مدير البرنامج عن فخره بفوز المشروع بالجائزة، مبينا أن المعهد الأميركي يعد من أكبر الهيئات العالمية المعنية بالهندسية المعمارية، مضيفا أن فعاليات حفل توزيع الجوائز أقيمت ضمن مؤتمر للمعهد في الشارقة بحضور نخبة من القياديين في مجال البناء والتصميم المعماري.

ولفت إلى أن فوز مباني المشروع بالعديد من الجوائز العالمية منها مهرجان العمارة العالمي الذي أقيم في العاصمة الألمانية في شهر نوفمبر الماضي وترشيحه ضمن أكبر المشاريع الدولية بتقييم من أبرز لجان التحكيم العالمية يبرهن على مكانة الكويت الإقليمية في ريادة المشاريع الكبرى.

وأوضح أن مشروع المباني الإدارية تميز عن غيره من المشاريع المقدمة بتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات الداخلية بجانب واجهات التظليل بأشكالها المتنوعة التي تمزج بين الأصالة والحداثة، كما نجح بإظهار نهج مبتكر لتنظيم وتوظيف العناصر الإدارية والتعليمية المتنوعة والمطلوبة في المرافق التعليمية مع إيجاد حلول إبداعية للاستجابة لمتطلبات المشروع العديدة والمختلفة.

من جانبه، قال مساعد مدير البرنامج الإنشائي للتصميم والمتابعة في الجامعة د.محمد صادق في تصريح مماثل ان المباني الإدارية الجديدة تبرز الهوية الأكاديمية والاجتماعية للحرم الجامعي وهو بمنزلة القلب النابض له، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يحسب لجهود فرق التصميم في جامعة الكويت.

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للمكتب العربي المصمم للمشروع طارق شعيب في تصريح آخر بأن الأهداف الأساسية لتصميم هذا الصرح الجامعي تكمن في خلق لغة معمارية موحدة لسبعة مبان مختلفة.

وبين ان لكل منها برنامج ومتطلبات خاصة بتصاميم حديثة استلهمت من العمارة المحلية والعربية ذلك إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات للتخفيف من آثار المناخ الصحراوي القاسي في الكويت بطرق مبتكرة للحد من عوامل الطقس قدر المستطاع.