تأهل فريق جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM لكرة القدم للطلاب لنهائيات بطولة الجامعات الخاصة لكرة القدم UAAK بعد فوزه بالمباراة نصف النهائية على الكلية الاسترالية للعلوم والتكنولوجيا ACK بنتيجة 1-0.

وقد فرض فريق AUM سيطرته على مجريات المباراة منذ الدقائق الأولى، ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 30 من ضربة حرة سددها اللاعب عبدالعزيز عبدالله استقرت في زاوية مرمى ACK.

واستمر لاعبو AUM في الضغط هجوميا وحافظوا على صفوفهم الدفاعية موحدة حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

مع انطلاق الشوط الثاني، بدا لاعبو AUM مصممين على تعزيز تقدمهم، فركزوا على اللعب وسط الميدان لخلق المساحات الهجومية، في حين حاول فريق ACK لملمة صفوفه الدفاعية أمام إصرار AUM على تكريس الفوز.

ومع مضي الشوط الثاني من دون إحراز أية أهداف، انتهت المباراة بفوز AUM، وتأهلها للمباراة النهائية.

وقال مدير المركز الرياضي في AUM نظير الديري عقب انتهاء المباراة إن المواجهة لم تكن سهلة، باعتبارها تحدد المتأهل للنهائيات، مما خلق ضغطا نفسيا على اللاعبين، إلا أن التمارين المكثفة والدائمة التي يخضع لها الفريق انعكست إيجابا على مجريات المباراة.

ولفت الديري إلى أن التدريب المكثف أعطى لاعبي AUM التفوق على أرض الملعب، حيث اتبعوا إستراتيجيات وأنماطا مختلفة من اللعب، مكنتهم من خلق قوة هجومية ودفاعية شلت قدرة الخصم على المناورة، وضمنت استحواذهم على الكرة لنسبة فاقت 70%.

وأكد الديري إلى أن فريق AUM على جاهزية تامة لخوض المباراة النهائية، خصوصا أن الدعم الذي تقدمه AUM يعزز استعداد الطلاب على مختلف المستويات، ويتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لإحكام القدرة الهجومية للفريق.

ورأى قائد فريق AUM عبدالعزيز حيدر أن الفريق فاز على الرغم من افتقاره إلى العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، إلا أن اللعب الجماعي المنظم حسم النتيجة لصالح AUM.

وأضاف حيدر: «نسعى جهدنا للحفاظ على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي». مؤكدا أن ما أنجزه فريق AUM يعود الفضل فيه للدعم المتكامل الذي تقدمه الجامعة والتزام اللاعبين بتحقيق أفضل النتائج.

وستجمع المباراة النهائية في بطولة الجامعات الخاصة لكرة القدم UAAK حامل اللقب فريق جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM وفريق الجامعة العربية المفتوحة AOU في حرم AUM

هذا وتستضيف AUM جميع مباريات الدوري كونها تملك الملعب الجامعي الوحيد في الكويت الحائز على شهادة أعلى مقاييس الاعتماد والجودة العالمية (FIFA Certificate) من قبل منظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، مع مدرجات تتسع لثلاثة آلاف وسبعمائة متفرج.