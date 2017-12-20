عبدالعزيز الفضلي

تعرض مبنى المعهد الديني «المشترك» للبنات بمنطقة الفروانية إلى هبوط في أرضية المبنى للطابقين الأرضي والأول وغرفة العروض اضافة إلى تشقق في الجدار بجانب المسرح.

وقالت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري في كتاب وجهته إلى وكيل الوزارة د.هيثم الأثري، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن مدير إدارة التعليم الديني أفاد بأن المعهد الديني المشترك للبنات حدث فيه هبوط بشكل ملحوظ في أرضية المبنى الطابقين الأرضي والأول، كما تم رصد تشقق في الجدار بجانب المسرح وهبوط آخر في غرفة العروض.

وأضافت الكندري وحفاظا على سلامة بناتنا الطالبات والأخوات العاملات توجه السيد مدير إدارة التعليم الديني مباشرة لمعاينة المبنى ووافانا بصورة عاجلة عن المبنى، مشددة على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لحل المشكلة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة قطاع المنشآت التربوية لاتخاذ كل الاجراءات عاجلا.

وعليه نرفع إليكم للإيعاز إلى جهات الاختصاص لعمل اللازم بالسرعة الممكنة حرصا على سلامة الجميع.

بدوره، أعطى وكيل الوزارة د.هيثم الأثري تعليمات عاجلة للوكيل المساعد لقطاع المنشآت د.خالد الرشيد باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة المختصة وتقديم تقرير بذلك.