المؤتمر كان فرصة لتنمية قدرات ومهارات طلاب جامعة الشرق الأوسط الأميركية

شارك طلاب جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM في فعاليات مؤتمر القيادة الطالبية في نسخته الثالثة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «انجاز، تنمية، قيادة»، والذي نظمته جامعة قطر.

وتألقت كل من الطالبتين دلال ثاني وروان الشطي في عرضهما لتجربتهما الناجحة في AUM وفي الحياة المهنية والخبرة التي اكتسبتاها، كما تناولتا أبرز الانجازات التي استطاعتا تحقيقها على المستوى الذاتي والمهني خلال المؤتمر الذي استمر ليومين.

ويهدف المؤتمر الى اتاحة فرصة للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف طلاب الجامعات والكليات في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مبادرات تنمية وتطوير المهارات القيادية لديهم، وهي رسالة تسعى AUM لتحقيقها بما يسهم في تمكين الطلاب من تولي زمام المبادرة محليا ودوليا.

وفي إطار مشاركتها في المؤتمر، أكدت الطالبة دلال ثاني أنها كانت تجربة مميزة وفرصة لتلاقي الأفكار وبناء العلاقات مع طلاب من مختلف جامعات دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت ثاني قد حازت عدة جوائز منها جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فئة الطالب المتميز، جائزة رأس الخيمة للإبداع والتميز التعليمي، وجائزة أمير الكويت للتفوق والإبداع، وذلك لإنشائها عددا من المشاريع الخاصة وأبرزها RETREAT SPA وهو عبارة عن خدمة SPA منزلية متنقلة. واعتبرت ثاني أن السبب وراء نجاح أي مشروع هو التصميم على تحقيقه.

أما عن إنشائها مشاريع خاصة وهي لا تزال على مقاعد الدراسة الجامعية، فاعتبرت ثاني أن الدعم الاكاديمي في مرحلة مبكرة يساهم في تشجيع الطلاب ويشكل فرصة لهم لتحديد وتنمية قدراتها ومهاراتها القيادية الى جانب اكتساب المعرفة.

بدورها، قدمت الطالبة روان الشطي مشروع تطبيق I.Diabetic خلال المؤتمر، حيث كانت قد عملت على تطوير ثلاثة أجهزة تنبيه للأطفال المصابين بالسكري (ما دون الـ 12 عاما).

واعتبرت الشطي أن «الأمر الأهم هو أن يثق الفرد بقدراته ويحترمها ويؤمن بأحلامه، ويسعى الى تحقيقها وتطويرها ضمن امكاناته لأن النجاح هو خطوة تلو الأخرى».

وأشارت الشطي الى أن جامعة الشرق الأوسط الأميركية من الجامعات التي تهتم ببناء وتنمية قدرات وشخصية الطالب، ما يلعب دورا ايجابيا مهما في تفوقهم الوظيفي والاجتماعي.

وأكدت الطالبتان في هذا الاطار دعم وتحفيز الجامعة التي تفتح أمامهما المجال لعرض مشاريعهما والعمل عليها وتطويرها.

هذا، وتسعى AUM الى صقل مواهب طلابها في مجال القيادة واكسابهم معارف جديدة من خلال تحفيزهم على الانخراط في بيئة ديناميكية تفاعلية.

كما تركز الجامعة على تنمية المهارات الأكاديمية والحياتية من خلال تقديم الدورات التدريبية التطبيقية المختلفة، ما يساهم في تمكين الطلاب من مواجهة التحديات المختلفة محليا واقليميا ودوليا.