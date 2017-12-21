م.العميري للخريجين: عليكم بالمزيد من العطاء والتميز للإسهام في بناء كويت المستقبل عبدالله الراكان

برعاية وحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.طارق العميري نظم المعهد العالي للخدمات الإدارية حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج (دبلوم) تفتيش أمن المطار، على مسرح المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالشويخ.

حضر الحفل وكيل وزارة الداخلية لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش وعدد من قياديي وزارة الداخلية ونائب مدير عام الهيئة للشؤون الإدارية والمالية م.حجرف الحجرف وبعض مديري الإدارات المختلفة وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية بالمعهد العالي للخدمات الإدارية بالإضافة إلى أولياء أمور الخريجين.

وقال راعي الحفل نائب المدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري في كلمة له بالمناسبة إن حفل اليوم يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا ونحن نحصد مؤشرات النجاح من خلال مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف ورفد سوق العمل بنخبة جديدة من نبت هذا البلد الطيب ليأخذوا دورهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويكونوا شركاء في تنمية الكويت ويسهموا في نهضتها.

وأكد م.العميري أن التطبيقي أخذت على عاتقها مسؤولية التعليم الفني والمهني في البلاد واضعة نصب أعينها التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير المفدى الشيخ صباح الأحمد، لتحقيق الريادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المجال العلمي والمهني.

وأشار إلى السعي المستمر لقطاع التدريب بالهيئة الى استحداث البرامج الحديثة التي تحتاجها البلاد بهدف توفير كل احتياجات خطة التنمية، وتوطيد التعاون مع جهات سوق العمل المختلفة للاطلاع على حاجته من المخرجات والتخصصات مع ضمان جودتها نوعا وكما.

من جانبه رحب مدير المعهد العالي للخدمات الإدارية د.أحمد العازمي بالحضور معبرا عن فخره وسعادته بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تفتيش أمن المطار الذي يمثل ثمرة التعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية للالتحاق بسوق العمل، ضمن مشروع التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث يتم إلحاق المتدربين بعد تخرجهم بوظائفهم مباشرة.

من جهته ألقى مدير مركز التدريب التخصصي لقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المقدم ياسر مصطفى خان كلمة وزارة الداخلية، وجه في بدايتها الشكر لمسؤولي الهيئة والمعهد العالي للخدمات الإدارية على الدعم والتعاون وتذليل كل العقبات، مهنئا إياهم بحصاد ثمرة من ثمار التعاون والشراكة المستمرة.

وأضاف المقدم ياسر مصطفى خان ان الطموح بأن يصل عدد الخريجين خلال السنوات المقبلة إلى أكثر من 5000، بعدما تم تقديم ما يزيد على 1900 خريج وخريجة نتيجة تعاون التطبيقي ووزارة الداخلية أثبتوا جدارتهم وقدراتهم وساهموا في رفع مستوى أداء الخدمات التي تقدمها الوزارة.