العيد: نهدف إلى تنمية قدرات القادة وإكسابهم المعلومات الإعلامية الحديثة

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد عن مشاركة ما يقارب 1000 كشاف يمثلون المناطق التعليمية المختلفة والتعليم الخاص سيشاركون في المخيم الكشفي السنوي الـ 71 الذي ستنطلق فعالياته في 13 يناير المقبل، مشيرا إلى انه سيقام برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي في منطقة كبد.

وقال المقصيد خلال افتتاحه صباح أمس أعمال دراسة مساعد مفوض العلاقات العامة والتي تنظمها وزارة التربية بالتعاون والتنسق مع جمعية الكشافة على مدى أسبوع، إن هناك عددا من الدول الخليجية والعربية تشارك في المخيم الكشفي الذي يتضمن الكثير من الأنشطة والفعاليات الهادفة، لافتا إلى أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لإقامة هذا الحدث المهم.

وذكر المقصيد أن إقامة دراسة مساعد مفوض العلاقات العامة والإعلام تأتي في إطار استراتيجية وزارة التربية للمساهمة في النهوض بالحركة الكشفية بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية، لافتا إلى أن هناك سلسلة من الدراسات التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن 38 دارسا من منتسبي الحركة الكشفية يشاركون في الدراسة بهدف تثقيفهم وتزويدهم بكل ما يتعلق بالمجال الإعلامي الحديث، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الدراسة.

من جانبه، قال الموجه العام للتربية الكشفية بوزارة التربية إبراهيم العيد ان دراسة مساعد مفوض العلاقات العامة والإعلام تعتبر اول دراسة تخصصية من نوعها تقام على مستوى الكويت للقادة والتي نهدف من خلالها إلى تنمية قدرات القادة وإكسابهم المعلومات الإعلامية والعلاقات العامة الحديثة من خارج الحركة الكشفية وداخلها، معربا عن بالغ شكره وتقديره للوكيل المساعد فيصل المقصيد على رعايته لهذه الدراسة ولجمعية الكشافة الكويتية على مساهمتها الفعالة لإنجاح هذا الحدث المهم.