أعلن مدير إدارة مدارس التربية الخاصة د. سلمان اللافي عن إنشاء إيميل إلكتروني خاص بالإدارة للتواصل مع أولياء أمور الطلاب بشكل مباشر سواء المتواجدون بالكويت أو في أي بقعة من دول العالم وخاصة سلطنة عمان ومملكة البحرين الذين لهم أبناء يدرسون في مختلف مدارس التربية الخاصة من طلبة المنح حيث سيتم التواصل معهم على مدار الساعة للرد على أسئلتهم ومناقشة مقترحاتهم وتلقي آراءهم من أي نوع كانت وسيتم الرد على جميع المتواصلين خلال 48 ساعة على أبعد مدى.

وكشف اللافي في تصريح صحافي أن عنوان البريد الإلكتروني هو [email protected] مناشدا أولياء الأمور والمهتمين في شؤون ذوي الإعاقة من جمعيات نفع عام وأجهزة الدولة المختلفة الأهلية والحكومية الاحتفاظ بهذا الإيميل كونه أسهل وأسرع وسيلة للتواصل بين أولياء الأمور وخاصة أولئك الذين يبعدون عنا من إخواننا في دول مجلس التعاون وخاصة من سلطنة عمان ومملكة البحرين وبعون الله سنتعاون معهم بشكل مباشر وستكون لهم الأولوية في الرد بسبب بعد المسافة.