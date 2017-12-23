تقديم نظرة شاملة عن الشركات التي تسعى للتوظيف ولمحة عامة عن مجال عملها والوظائف المتاحة للخريجين الجدد





في إطار سعيها الدائم لدعم الطلاب من خلال أفضل الخبرات الأكاديمية والمهنية، استضافت جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM ندوة حول الفرص الوظيفية في حرمها الجامعي للطلاب الباحثين عن فرصة تدريب أو وظيفة بعد التخرج.

تم تنظيم الندوة من قبل مركز توطين للتأهيل الوظيفي المتخصص في تقديم خدمات التوظيف وحلول الموارد البشرية لطلاب AUM، وذلك بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين (GIG). وقد سبق أن شاركت GIG في معرض AUM للتوظيف عام 2015 ومسابقة أفضل مشروع تخرج للأعمال التجارية عام 2016 التي نظمتها AUM.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات لفرص التوظيف التي تحرص AUM على استضافتها خلال العام الجامعي لإنشاء صلة وصل بين طلابها وسوق العمل وتقديم نظرة شاملة عن الشركات التي تسعى للتوظيف ولمحة عامة عن مجال عملها والوظائف المتاحة للخريجين الجدد.

وألقى ممثلو GIG كلمات تحدثوا فيها عن مجموعة الخليج للتأمين كما أجابوا عن أسئلة الطلاب المتعلقة بالمجموعة وعملية التوظيف فيها.

وقد أظهر طلاب AUM تفاعلا كبيرا خلال الندوة.

هذا، وشدد ممثلو مجموعة الخليج للتأمين على إيمانهم الكبير بطلاب AUM، خاصة ان المجموعة قد عمدت سابقا إلى توظيف عدد من خريجي الجامعة الذين أثبتوا مهنية وكفاءة عالية في العمل.

وتواصل AUM، من خلال هذه الندوات ومن خلال مركز توطين للتأهيل الوظيفي، العمل على إطلاع الطلاب على متطلبات الوظائف المتاحة في سوق العمل والمهام التي ستوكل إليهم تمهيدا لمستقبل مهني واعد.