المركز الإقليمي للطفولة والأمومة يطلق «عزيزة يا كويت» في الاحتفالات بالأعياد الوطنية



القاهرة - هناء السيد

كرّم المركز الديموقراطي لدراسات الشرق الأوسط في «نورث كارولاينا» بالولايات المتحدة الأميركية مديرة المركز الإقليمي للطفولة والأمومة د.سعاد السويدان تقديرا لجهودها الإقليمية والدولية وخبراتها في المجالات التربوية، وذلك خلال احتفال أقامه المركز في القاهرة لتسليم د.السويدان تكريمها.

وأعربت السويدان عن سعادتها وتقديرها لهذا التكريم، قائلة: أعتز بالتكريم باعتباري أول كويتية يتم تكريمها من المركز وهذا دليل على مدى ما وصلت إليه المرأة في بلدي العزيز الكويت ومدى قدرتها على الريادة والتميز في العمل المجتمعي الإقليمي والدولي وأهدى هذا التكريم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد، كما أشكر حكومة بلادي والمرأة الكويتية التي اعتبرت تكريمي بمنزلة تكريم لها وتأكيد على المكانة الكبيرة والدور العظيم الذي تقوم به المرأة في نهضة وتنمية وازدهار الكويت.

وأضافت انه مما يزيد سعادتها ان هذا التكريم جاء وفقا لقرار المركز تقديرا لجهودها الإقليمية والدولية وخبراتها في المجالات التربوية وبترشيح من المكاتب الإقليمية للمركز في القاهرة ودبي وبيروت وبترشيح أيضا من شبكة إعلام المرأة العربية التي أعتز بأنني إحدى قياداتها، وحول دور المركز خلال الفترة المقبلة.

أشارت إلى الاستعدادات التي يقوم بها المركز للمشاركة في احتفالات الأعياد الوطنية خلال فبراير المقبل، مشيرة إلى ان المركز للعام الثالث على التوالي يشارك بحملة «عزيزة يا كويت» لرسم صورة ثقافية حضارية في الأعياد الوطنية.

وقام المركز الديموقراطي لدراسات الشرق الأوسط بنورث كارولينا ممثلا في عضو مجلس أمناء المركز د.حمداوي بكري والمستشار الإقليمي للمركز المستشار محمود مصطفى بتكريم د.السويدان بتسليمها درع التكريم وشهادة تقدير ونص قرار مجلس أمناء المركز الخاص بتكريمها كما تم تسليمها ميدالية.

وفي نهاية الحفل، قامت د.سعاد السويدان بتقديم درع تكريمية إلى المركز الديموقراطي لدراسات الشرق الأوسط تسلمه د.حمداوي بكري، كما قدمت درعا تكريمية إلى رئيس شبكة إعلام المرأة العربية معتز صلاح الدين، كما قامت شبكة إعلام المرأة العربية بتقديم شهادات تقدير لممثلي وسائل الإعلام الكويتية والمصرية ومنها جريدة «الأنباء» وقامت بتسليمهم شهادات التقدير د.سعاد السويدان.