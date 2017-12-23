تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي أقيم ملتقى الترشيد الأول للكهرباء والماء على مسرح مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث اشتمل الملتقى على تقديم أوراق علمية من العديد من الجهات الحكومية تمثل مشاريع الجهات التي تختص بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وكفاءة الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة.

ألقى كلمة الهيئة في افتتاح الملتقى نائب المدير العام لقطاع التدريب م.طارق العميري، حيث أكد فيها أن الهيئة من أولى الجهات الحكومية تطبيقا لبرامج ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة حيث تم تنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية في المعهد العالي للطاقة في سنة 2006 وتطور الأمر في استخدام الطاقات المتجددة لتنفيذ أكبر مشروع في الكويت للخلايا الضوئية فوق أسقف المباني القائمة والذي تم تشغيله مؤخرا في مجمع العارضية، موضحا دور الهيئة في تشكيل اللجنة التنفيذية العليا للترشيد في الجهات الحكومية سنة 2006 وتشكيل اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية في سنة 2010 والتي تترأسها الهيئة منذ 2011 بترؤس م.علي العيدي لهذه اللجنة فضلا عن أن الهيئة هي الجهة الحكومية الوحيدة في الكويت التي يترأس لجان الترشيد بها رئيس الجهة (المدير العام) من خلال لجنة دائمة، بالإضافة الى احتواء الهيئة على العديد من البرامج التدريبية الخاصة بالطاقات المتجددة في الكليات والمعاهد بهدف توفير الايدي العاملة في هذا المجال.

وأكد م.العميري أن تحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشأن الطاقة المتجددة (الكويت 2030)، يتطلب تضافر جهود جميع الجهات التعليمية والتدريبية مع جميع جهات سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، معربا عن أمله في أن يتمكن ملتقى الترشيد الأول للكهرباء والماء من تحقيق أهدافه بالشكل الذي يتماشى بشكل فعال في تحقيق رؤية الكويت 2030.