أكد نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون الأكاديمية عبدالله السعدي أن هناك العديد من الشعب الدراسية مغلقة أمام الطلبة، مشيرا إلى أن عدم توافر الشعب الدراسية يهدد مستقبل الطلبة لاسيما أن هناك مقررات مسبقة تفتح مواد أخرى مما يعطل تخرج الطلبة ويهدد مستقبلهم الدراسي.

وأشار السعدي إلى أن هناك مواد مسبقة يحتاج الطالب لاجتيازها ليتمكن من التسجيل بمواد أخرى، ومن تلك المواد المسبقة مادة ورشة انتاج، فهناك نحو 1593 طالبا يحتاجون للتسجيل بالمادة، وحتى الآن تمكن 90 طالبا فقط من التسجيل بالمادة، وكذلك مواد طرق التدريس ومواد الرياضيات.

وطالب السعدي رؤساء الاقسام العلمية بالعمل على فتح مزيد من الشعب الدراسية أمام الطلبة لمساعدتهم على التخرج، كما طالب مسؤولي التوجيه والارشاد السماح بإعادة تسجيل المقررات للطلبة الراغبين في الإعادة في حال رسوبهم في المقررات وخاصة الطلبة الخريجين وشريحة الطلبة الحاصلين على انذارات.