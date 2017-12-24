ناشد مدير لجنة طالب العلم بجمعية النجاة الخيرية إبراهيم البدر أهل الكويت المحسنين المساهمة في كفالة 14 طالبا دراسيا من شريحة الأيتام الذين يعيشون معنا على هذه الأرض الطيب أهلها، مؤكدا أن من الطلاب الذين كفلهم أهل الكويت من أصبح وزيرا وآخر طبيبا يعالج المرضى ويخفف أوجاعهم، وكذلك هناك من تخرج في الهندسة وغيرها من الجامعات المرموقة واصبحوا من أرباب الأعمال والمهن الجليلة، فهنيئا لكل من شارك في هذا النهر الجاري من الحسنات.

وتابع البدر: نقوم بدراسة شاملة لحالات الطلاب، ونحرص على أن نسدد الرسوم للهيئات المدرسية بشيكات تخرج من الجمعية ونسلمها بأيدينا مع الحرص على متابعة الطلاب وإقامة الأنشطة الترفيهية والثقافية والتربوية فطموحنا بناء إنسان نافع لنفسه ولوطنه ولأمته.

وحول تكلفة الطلاب قال البدر: تتفاوت كفالة الطالب حسب المرحلة الدراسية فطالب المرحلة الابتدائية تكلفته مبلغ 379 دينارا، وطالب المتوسط 452 دينارا، وحث الخيرين على مساندة هؤلاء الطلاب الأيتام في استكمال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا أن النجاة الخيرية تقوم بجهود جبارة تجاه تعليم الطلاب السوريين داخل وخارج الكويت ولديها مؤسسات تربوية راقية بالجمهورية التركية الشقيقة وكذلك تحتضن النجاة بمدارسها أكثر من 1400 طالب وطالبة من ضيوف الكويت من أبناء الجالية السورية، وللمساهمة الاتصال على الخط الساخن 97220089 أو 1800082.

مختتما بحثِّ أهل الخير والإحسان على المشاركة في تعليم هؤلاء الأيتام مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، لافتا إلى أن الاستثمار في الناشئة وتهيئة جيل علماء المستقبل من أهم أولويات العمل الخيري كونه يساعد على تخريج طاقات فعالة تكون ذات بصمة إيجابية مؤثرة في شتى ميادين العلم وتنقل أسرهم من العوز والحاجة إلى العطاء والإنتاج.