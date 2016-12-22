حنان عبدالمعبود

أقام مستشفى هادي احتفالا كبيرا بمناسبة الذكرى الاربعين على تأسيسه، وذلك بحضور الشيخ فهد الجابر، والمدير العام فهد الميلم ونائب المدير العام د.فاتن فهد الميلم ود.يوسف الميلم، والمدير الطبي د.عبدالواحد البلوشي، ود.عبدالله العلي استشاري الأنف والأذن والحنجرة، ومحمود بهبهاني أول مولود بمستشفى هادي، وممثلي الجيش الأميركي بقيادة العقيد نسان شوبر، والأطباء الخارجيين ورؤساء الأقسام وجميع الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى مع مجموعة من الإعلاميين.

وبهذه المناسبة عبر مدير عام مستشفى هادي فهد الميلم عن فرحته قائلا: لقد وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه نتيجة مجهودات وإنجازات على امتداد 40 سنة، ولن نتوقف عند هذه النقطة، فنحن مازال ينتظرنا الكثير ونحن مثلما عهدنا القمة لن نتراجع عنها فالوصول للقمة سهل لكن البقاء فيها يتطلب منا المواصلة والمثابرة.

ومن جانبها، قالت د.فاتن الميلم: «اليوم نحتفل بأربعين عام من العمل والمجهود الذي بذله فريق كامل بالمستشفى، والذي ظهر جليا في مكانة المستشفى التي لم تعد محلية فقط وإنما إقليمية أيضا وهذا بفضل العاملين بها وتكاتفهم جميعا.

وأشارت في تصريح لها على هامش الاحتفال الذي أقيم بالمستشفى ان هذا يأتي انطلاقا من الرؤية الجديدة لمستشفى هادي وتنصب على ألا يكون العلاج للمرض فقط، وإنما ان يعتني المستشفى بالإنسان بالكامل.

كما كشفت د.فاتن الميلم عن ان المستشفى سيشهد طفرة علاجية خلال الفترة المقبلة بافتتاح مركز القلب وخدمات جديدة في قسم العظام.

وبدء الحفل الذي أقيم بالقاعة الكبرى بالمستشفى بالفقرات التي افتتحت بإطلاق بالونات تحمل اسم وشعار المستشفى في الهواء، ومن ثم المدير الطبي د.عبدالواحد البلوشي كلمة ترحيبية عبر من خلالها على سعادته بالانضمام الحديث لهذه المستشفى العريقة التي تتميز بإستراتيجية مختلفة، معربا عن أمله في الفترة المقبلة، حيث انه يرى أن لمستشفى هادي مستقبلا واعدا خاصة على مستوى الشرق الأوسط تحت قيادة د.فاتن فهد الميلم نائب المدير العام لما لها من أفكار ريادية بناءة.

ومن ثم ألقى استشاري الأنف والأذن والحنجرة د.عبدالله العلي كلمة أعرب فيها عن امتنانه وشكره لإدارة مستشفى هادي لكل الجهود المبذولة التي ساعدته منذ بدء مسيرته المهنية التي تجاوزت الخمس والعشرين سنة، مما يدل على مدى الاطمئنان الذي يحظى به في كنف المستشفى.

وتضمن الحفل عروضا ترفيهية قدمها مجموعة من موظفي المستشفى، كما تم تقديم الكعكة والشموع احتفالا بعيد ميلاد أول مولود بمستشفى هادي وهو محمود بهبهاني، كما تم تكريم عدد من الموظفين المتميزين إذ قام كل من فهد الميلم والشيخ فهد الجابر ود.فاتن فهد الميلم ود.يوسف الميلم، والعقيد نسان سوبر من الجيش الأميركي بتوزيع الهدايا وشهادات التقدير.

وبدوره، هنأ العقيد نسان شوبر من الجيش الأميركي المستشفى بالاحتفال وشكر كل العاملين به لما قدموه من جهود مبذولة جعلت من مستشفى هادي المستشفى الرائد في تقديم الخدمات الصحية وفي توجه نحو إستراتيجية جعلته يخرج من الصورة النمطية المتداولة بين المراكز الصحية، كما خص بالشكر قسم الأشعة وقسم الجودة.

وتضمنت فقرات الحفل عرض فيديو خاص بموظفين الهادي يعبر عن السعادة وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية والعملية خاصة ومدى تأثيرها الإيجابي على كل فرد، وعقبه ألقت نائب المدير العام د.فاتن فهد الميلم كلمة هنأت خلالها كل موظفين المستشفى وقالت: نحن كمستشفى هادي وصلنا لمرحلة متقدمة بفضل جهودكم المبذولة فأنتم أبطالي ويدي اليمنى، وفي هذه المرحلة فإن سعادة كل فرد منكم هي مسؤوليتنا، فالسعادة لاتبنى على المادة ولكن تبني على 4 أسس، أولا الإيمان الراسخ الداخلي لكل فرد منا يليها العائلة والعمل والمجتمع لكن من جانبنا كمستشفى هادي أضفنا إليها عنصرا خامسا الصحة الشاملة (Holistic Health) التي تعنى بالصحة العقلية والجسدية والنفسية وتضم الأفكار الإيجابية، الأكل الصحي وممارسة الرياضة.