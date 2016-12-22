عبدالكريم العبدالله

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الصحة محمد العازمي عن أن عملية تركيب مكائن الطوابع المالية تتم بالتنسيق مع شركة «ال كي نت» ووزارة المالية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة من أول الوزارات التي طبقت وسائل الدفع الإلكتروني،

حيث تم تركيب عدد 279 ماكينة في معظم مستشفيات ومراكز الوزارة وعدد 639 جهاز تفعيل، علما بأن الشركة تواجه نقصا في أعداد المكائن لجميع وزارات الدولة، وقد حققت «الصحة» إيرادات بقيمة 12.071.645 دينارا حتى تاريخه، مؤكدا أن وزير الصحة يتابع مباشرة إيرادات الطوابع واستكمال تركيب بقية الأماكن وإعداد تقرير بذلك.